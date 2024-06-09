https://ria.ru/20240609/zavod-1951777728.html

Пушилин раскрыл планы по восстановлению коксохимического завода в Авдеевке

Пушилин раскрыл планы по восстановлению коксохимического завода в Авдеевке - РИА Новости, 09.06.2024

Пушилин раскрыл планы по восстановлению коксохимического завода в Авдеевке

Градообразующий коксохимический завод в Авдеевке планируется восстанавливать, и, по предварительным оценкам, это возможно, но нужно дальше отодвинуть линию... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:37

2024-06-09T14:37

2024-06-09T14:38

авдеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

авдеевский коксохимический завод

специальная военная операция на украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Градообразующий коксохимический завод в Авдеевке планируется восстанавливать, и, по предварительным оценкам, это возможно, но нужно дальше отодвинуть линию фронта, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин "У нас есть определенного рода желания, что касается Авдеевского коксохимического завода. Но чтобы полноценную ревизию могли провести специалисты, необходимо отодвинуть еще линию фронта, необходимо подвести электроэнергию, чтобы можно было провести определенного рода работы, чтобы эксперты дали определенного рода заключения. Пока предварительная оценка говорит, что шансы на восстановление предприятия есть. Если эта информация подтвердится и на следующих этапах экспертами, то будем эту возможность использовать, потому что для Авдеевки Авдеевский коксохимический завод является градообразующим", - сказал Пушилин. Он напомнил, что согласно принятой концепции восстанавливать "Азовсталь" в том виде, в котором она была, не планируется, но там постараются сохранить "индустриальную составляющую", создав технопарки. "Перед этим нужно очень масштабное разминирование, разбор завалов и прочее. С учетом размеров территории и приоритетов в плане восстановления города это происходит в параллельном процессе, не так быстро, как хотелось бы всем нам. Но всему свое время", - отметил Пушилин.

https://ria.ru/20240608/deti-1951620124.html

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