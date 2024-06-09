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Пушилин раскрыл планы по восстановлению коксохимического завода в Авдеевке - РИА Новости, 09.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 09.06.2024 (обновлено: 14:38 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/zavod-1951777728.html
Пушилин раскрыл планы по восстановлению коксохимического завода в Авдеевке
Пушилин раскрыл планы по восстановлению коксохимического завода в Авдеевке - РИА Новости, 09.06.2024
Пушилин раскрыл планы по восстановлению коксохимического завода в Авдеевке
Градообразующий коксохимический завод в Авдеевке планируется восстанавливать, и, по предварительным оценкам, это возможно, но нужно дальше отодвинуть линию... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:37
2024-06-09T14:38
авдеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
авдеевский коксохимический завод
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Градообразующий коксохимический завод в Авдеевке планируется восстанавливать, и, по предварительным оценкам, это возможно, но нужно дальше отодвинуть линию фронта, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин "У нас есть определенного рода желания, что касается Авдеевского коксохимического завода. Но чтобы полноценную ревизию могли провести специалисты, необходимо отодвинуть еще линию фронта, необходимо подвести электроэнергию, чтобы можно было провести определенного рода работы, чтобы эксперты дали определенного рода заключения. Пока предварительная оценка говорит, что шансы на восстановление предприятия есть. Если эта информация подтвердится и на следующих этапах экспертами, то будем эту возможность использовать, потому что для Авдеевки Авдеевский коксохимический завод является градообразующим", - сказал Пушилин. Он напомнил, что согласно принятой концепции восстанавливать "Азовсталь" в том виде, в котором она была, не планируется, но там постараются сохранить "индустриальную составляющую", создав технопарки. "Перед этим нужно очень масштабное разминирование, разбор завалов и прочее. С учетом размеров территории и приоритетов в плане восстановления города это происходит в параллельном процессе, не так быстро, как хотелось бы всем нам. Но всему свое время", - отметил Пушилин.
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авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, авдеевский коксохимический завод
Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Авдеевский коксохимический завод, Специальная военная операция на Украине
Пушилин раскрыл планы по восстановлению коксохимического завода в Авдеевке

Глава ДНР Пушилин: коксохимический завод в Авдеевке планируют восстанавливать

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВид на Авдеевский коксохимический завод
Вид на Авдеевский коксохимический завод - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Вид на Авдеевский коксохимический завод. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Градообразующий коксохимический завод в Авдеевке планируется восстанавливать, и, по предварительным оценкам, это возможно, но нужно дальше отодвинуть линию фронта, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин
«
"У нас есть определенного рода желания, что касается Авдеевского коксохимического завода. Но чтобы полноценную ревизию могли провести специалисты, необходимо отодвинуть еще линию фронта, необходимо подвести электроэнергию, чтобы можно было провести определенного рода работы, чтобы эксперты дали определенного рода заключения. Пока предварительная оценка говорит, что шансы на восстановление предприятия есть. Если эта информация подтвердится и на следующих этапах экспертами, то будем эту возможность использовать, потому что для Авдеевки Авдеевский коксохимический завод является градообразующим", - сказал Пушилин.
Он напомнил, что согласно принятой концепции восстанавливать "Азовсталь" в том виде, в котором она была, не планируется, но там постараются сохранить "индустриальную составляющую", создав технопарки.
"Перед этим нужно очень масштабное разминирование, разбор завалов и прочее. С учетом размеров территории и приоритетов в плане восстановления города это происходит в параллельном процессе, не так быстро, как хотелось бы всем нам. Но всему свое время", - отметил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАвдеевский коксохимический завод
 
 
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