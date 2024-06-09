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В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы - РИА Новости, 09.06.2024
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22:40 09.06.2024 (обновлено: 22:41 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/zaderzhanie-1951830974.html
В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы
В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы - РИА Новости, 09.06.2024
В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы
В Белоруссии задержаны школьники, которые изготавливали и взрывали самодельные бомбы, сообщает белорусский канал ОНТ. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T22:40
2024-06-09T22:41
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МИНСК, 9 июн - РИА Новости. В Белоруссии задержаны школьники, которые изготавливали и взрывали самодельные бомбы, сообщает белорусский канал ОНТ. "В адрес КГБ Беларуси пришел запрос о помощи и содействии. Отправитель — одна из самых мощных западных спецслужб, обнаружившая ряд телеграмм-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), которые буквально учили подписчиков, как изготовить взрывчатые вещества", - сообщает канал. По его информации, данные отдельных активных участников зарегистрированы в Белоруссии - Могилёве, Витебске. "Реакция была мгновенной: фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и взрывали бомбы", - сообщает ТВ, уточняя, что подрывателями были школьники. Один из задержанных сообщил, что в этих Telegram-каналах "очень много проукраинских постов, люди призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад". "Всего установят больше десятка подростков", - сообщает канал. По его данным, уголовное дело возбуждено по двум статьям - незаконные действия в отношении взрывчатых веществ и приготовление к акту терроризма.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240605/fsb-1950701267.html
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белоруссия, россия, могилев, в мире
Белоруссия, Россия, Могилев, В мире
В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы

ОНТ: в Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали и взрывали бомбы

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелоруссия
Белоруссия - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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МИНСК, 9 июн - РИА Новости. В Белоруссии задержаны школьники, которые изготавливали и взрывали самодельные бомбы, сообщает белорусский канал ОНТ.
"В адрес КГБ Беларуси пришел запрос о помощи и содействии. Отправитель — одна из самых мощных западных спецслужб, обнаружившая ряд телеграмм-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), которые буквально учили подписчиков, как изготовить взрывчатые вещества", - сообщает канал.
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По его информации, данные отдельных активных участников зарегистрированы в Белоруссии - Могилёве, Витебске.
"Реакция была мгновенной: фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и взрывали бомбы", - сообщает ТВ, уточняя, что подрывателями были школьники.
Один из задержанных сообщил, что в этих Telegram-каналах "очень много проукраинских постов, люди призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад".
"Всего установят больше десятка подростков", - сообщает канал. По его данным, уголовное дело возбуждено по двум статьям - незаконные действия в отношении взрывчатых веществ и приготовление к акту терроризма.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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