https://ria.ru/20240609/zaderzhanie-1951830974.html

В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы

В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы - РИА Новости, 09.06.2024

В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы

В Белоруссии задержаны школьники, которые изготавливали и взрывали самодельные бомбы, сообщает белорусский канал ОНТ. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T22:40

2024-06-09T22:40

2024-06-09T22:41

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МИНСК, 9 июн - РИА Новости. В Белоруссии задержаны школьники, которые изготавливали и взрывали самодельные бомбы, сообщает белорусский канал ОНТ. "В адрес КГБ Беларуси пришел запрос о помощи и содействии. Отправитель — одна из самых мощных западных спецслужб, обнаружившая ряд телеграмм-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), которые буквально учили подписчиков, как изготовить взрывчатые вещества", - сообщает канал. По его информации, данные отдельных активных участников зарегистрированы в Белоруссии - Могилёве, Витебске. "Реакция была мгновенной: фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и взрывали бомбы", - сообщает ТВ, уточняя, что подрывателями были школьники. Один из задержанных сообщил, что в этих Telegram-каналах "очень много проукраинских постов, люди призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад". "Всего установят больше десятка подростков", - сообщает канал. По его данным, уголовное дело возбуждено по двум статьям - незаконные действия в отношении взрывчатых веществ и приготовление к акту терроризма.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240605/fsb-1950701267.html

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белоруссия, россия, могилев, в мире