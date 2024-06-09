https://ria.ru/20240609/zaderzhanie-1951830974.html
В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы
В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы - РИА Новости, 09.06.2024
В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы
В Белоруссии задержаны школьники, которые изготавливали и взрывали самодельные бомбы, сообщает белорусский канал ОНТ. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T22:40
2024-06-09T22:40
2024-06-09T22:41
белоруссия
россия
могилев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_0:195:3090:1933_1920x0_80_0_0_de3fd4a1ccd1bb92ce98d0f7bbf15c02.jpg
МИНСК, 9 июн - РИА Новости. В Белоруссии задержаны школьники, которые изготавливали и взрывали самодельные бомбы, сообщает белорусский канал ОНТ. "В адрес КГБ Беларуси пришел запрос о помощи и содействии. Отправитель — одна из самых мощных западных спецслужб, обнаружившая ряд телеграмм-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), которые буквально учили подписчиков, как изготовить взрывчатые вещества", - сообщает канал. По его информации, данные отдельных активных участников зарегистрированы в Белоруссии - Могилёве, Витебске. "Реакция была мгновенной: фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и взрывали бомбы", - сообщает ТВ, уточняя, что подрывателями были школьники. Один из задержанных сообщил, что в этих Telegram-каналах "очень много проукраинских постов, люди призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад". "Всего установят больше десятка подростков", - сообщает канал. По его данным, уголовное дело возбуждено по двум статьям - незаконные действия в отношении взрывчатых веществ и приготовление к акту терроризма.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240605/fsb-1950701267.html
https://ria.ru/20240601/arkhivy-1949807830.html
белоруссия
россия
могилев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_120:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_bdb1f345b5f0bf026954a4d6051e39f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, могилев, в мире
Белоруссия, Россия, Могилев, В мире
В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы
ОНТ: в Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали и взрывали бомбы