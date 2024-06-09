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В филиале Московского зоопарка родились два ягненка камерунской овцы
В филиале Московского зоопарка родились два ягненка камерунской овцы - РИА Новости, 09.06.2024
В филиале Московского зоопарка родились два ягненка камерунской овцы
В филиале Московского зоопарка в Великом Устюге появились на свет два ягненка камерунской овцы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T10:29
2024-06-09T10:29
2024-06-09T13:42
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великий устюг
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В филиале Московского зоопарка в Великом Устюге появились на свет два ягненка камерунской овцы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В середине мая в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" — филиале Московского зоопарка в Великом Устюге — родились два ягненка камерунской овцы. Сейчас малыши, мальчик и девочка, уже начинают выходить на улицу вместе с мамой и исследовать окружающий мир", — говорится в публикации.Овцы этой породы живут в зоосаде два года, это их второе пополнение."Пока ягнята питаются молоком матери, которое дает им все необходимое для роста и развития. Они активно изучают вольер и наблюдают за сотрудниками зоопарка, хотя еще предпочитают держаться поближе к родителям", — отмечается в сообщении.Камерунские овцы — подвижные, ласковые, умные, общительные и при этом спокойные животные. Породу вывели в Западной и Центральной Африке. Из-за особенностей климата родного региона животных почти не нужно стричь — подшерсток у них вырастает осенью и сам сходит весной. Камерунские овцы чаще всего коричневые с черным животом, головой и ногами, но встречаются также пегие и черные.
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великий устюг, московский зоопарк
Хорошие новости, Великий Устюг, Московский зоопарк
В филиале Московского зоопарка родились два ягненка камерунской овцы
В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" родились два ягненка камерунской овцы
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
В филиале Московского зоопарка в Великом Устюге появились на свет два ягненка камерунской овцы, сообщается на официальном сайте
мэра и правительства Москвы.
"В середине мая в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" — филиале Московского зоопарка в Великом Устюге — родились два ягненка камерунской овцы. Сейчас малыши, мальчик и девочка, уже начинают выходить на улицу вместе с мамой и исследовать окружающий мир", — говорится в публикации.
Овцы этой породы живут в зоосаде два года, это их второе пополнение.
"Пока ягнята питаются молоком матери, которое дает им все необходимое для роста и развития. Они активно изучают вольер и наблюдают за сотрудниками зоопарка, хотя еще предпочитают держаться поближе к родителям", — отмечается в сообщении.
Камерунские овцы — подвижные, ласковые, умные, общительные и при этом спокойные животные. Породу вывели в Западной и Центральной Африке. Из-за особенностей климата родного региона животных почти не нужно стричь — подшерсток у них вырастает осенью и сам сходит весной. Камерунские овцы чаще всего коричневые с черным животом, головой и ногами, но встречаются также пегие и черные.