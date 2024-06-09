https://ria.ru/20240609/yagnyata-1951744170.html

В филиале Московского зоопарка родились два ягненка камерунской овцы

В филиале Московского зоопарка родились два ягненка камерунской овцы - РИА Новости, 09.06.2024

В филиале Московского зоопарка родились два ягненка камерунской овцы

В филиале Московского зоопарка в Великом Устюге появились на свет два ягненка камерунской овцы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T10:29

2024-06-09T10:29

2024-06-09T13:42

хорошие новости

великий устюг

московский зоопарк

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В филиале Московского зоопарка в Великом Устюге появились на свет два ягненка камерунской овцы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В середине мая в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" — филиале Московского зоопарка в Великом Устюге — родились два ягненка камерунской овцы. Сейчас малыши, мальчик и девочка, уже начинают выходить на улицу вместе с мамой и исследовать окружающий мир", — говорится в публикации.Овцы этой породы живут в зоосаде два года, это их второе пополнение."Пока ягнята питаются молоком матери, которое дает им все необходимое для роста и развития. Они активно изучают вольер и наблюдают за сотрудниками зоопарка, хотя еще предпочитают держаться поближе к родителям", — отмечается в сообщении.Камерунские овцы — подвижные, ласковые, умные, общительные и при этом спокойные животные. Породу вывели в Западной и Центральной Африке. Из-за особенностей климата родного региона животных почти не нужно стричь — подшерсток у них вырастает осенью и сам сходит весной. Камерунские овцы чаще всего коричневые с черным животом, головой и ногами, но встречаются также пегие и черные.

https://ria.ru/20240607/olenyata-1951322652.html

великий устюг

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великий устюг, московский зоопарк