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Лидирующая на выборах в ЕП партия АПС намерена победить в парламент Австрии - РИА Новости, 09.06.2024
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22:25 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/vybory-1951830051.html
Лидирующая на выборах в ЕП партия АПС намерена победить в парламент Австрии
Лидирующая на выборах в ЕП партия АПС намерена победить в парламент Австрии - РИА Новости, 09.06.2024
Лидирующая на выборах в ЕП партия АПС намерена победить в парламент Австрии
Критикующая санкции против России Австрийская партия свободы (АПС), которая по опросам лидирует на выборах в Европейский парламент в Австрии, намерена одержать... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T22:25
2024-06-09T22:25
в мире
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карл нехаммер
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Критикующая санкции против России Австрийская партия свободы (АПС), которая по опросам лидирует на выборах в Европейский парламент в Австрии, намерена одержать победу и на осенних парламентских выборах, заявил глава партии Герберт Кикль. "Сегодня мы вместе с избирателями достигли важной вехи. Мы продолжим бороться за доверие австрийцев и солидарность с населением, чтобы инициировать окончательные позитивные изменения для нашей Родины на выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента Австрии - ред.) с главой правительства от АПС. Сегодня я хотел бы поблагодарить всех, кто поддержал нас, людей свободы, на выборах в ЕС. Этот исторический результат для АПС стал возможен благодаря мужеству, уверенности и оптимизму нашего населения", - сказал в заявлении Кикль. Согласно ранее опубликованному опросу, АПС лидирует на выборах в Европарламент с 27% голосов. За второе и третье место развернулась упорная борьба: Австрийская народная партия (АНП) канцлера Карла Нехаммера может рассчитывать на 23,5% голосов, а социал-демократы - на 23%. Не менее плотная борьба идет и за четвертое место: опросы дают "Зеленым" и партии NEOS примерно по 10,5% голосов.
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в мире, австрия, россия, карл нехаммер, евросоюз, европарламент
В мире, Австрия, Россия, Карл Нехаммер, Евросоюз, Европарламент
Лидирующая на выборах в ЕП партия АПС намерена победить в парламент Австрии

Лидирующая на выборах в ЕП партия АПС хочет выиграть выборы в парламент Австрии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Критикующая санкции против России Австрийская партия свободы (АПС), которая по опросам лидирует на выборах в Европейский парламент в Австрии, намерена одержать победу и на осенних парламентских выборах, заявил глава партии Герберт Кикль.
"Сегодня мы вместе с избирателями достигли важной вехи. Мы продолжим бороться за доверие австрийцев и солидарность с населением, чтобы инициировать окончательные позитивные изменения для нашей Родины на выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента Австрии - ред.) с главой правительства от АПС. Сегодня я хотел бы поблагодарить всех, кто поддержал нас, людей свободы, на выборах в ЕС. Этот исторический результат для АПС стал возможен благодаря мужеству, уверенности и оптимизму нашего населения", - сказал в заявлении Кикль.
Согласно ранее опубликованному опросу, АПС лидирует на выборах в Европарламент с 27% голосов. За второе и третье место развернулась упорная борьба: Австрийская народная партия (АНП) канцлера Карла Нехаммера может рассчитывать на 23,5% голосов, а социал-демократы - на 23%.
Не менее плотная борьба идет и за четвертое место: опросы дают "Зеленым" и партии NEOS примерно по 10,5% голосов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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В миреАвстрияРоссияКарл НехаммерЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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