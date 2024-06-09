Лидирующая на выборах в ЕП партия АПС намерена победить в парламент Австрии
Лидирующая на выборах в ЕП партия АПС хочет выиграть выборы в парламент Австрии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Критикующая санкции против России Австрийская партия свободы (АПС), которая по опросам лидирует на выборах в Европейский парламент в Австрии, намерена одержать победу и на осенних парламентских выборах, заявил глава партии Герберт Кикль.
"Сегодня мы вместе с избирателями достигли важной вехи. Мы продолжим бороться за доверие австрийцев и солидарность с населением, чтобы инициировать окончательные позитивные изменения для нашей Родины на выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента Австрии - ред.) с главой правительства от АПС. Сегодня я хотел бы поблагодарить всех, кто поддержал нас, людей свободы, на выборах в ЕС. Этот исторический результат для АПС стал возможен благодаря мужеству, уверенности и оптимизму нашего населения", - сказал в заявлении Кикль.
Согласно ранее опубликованному опросу, АПС лидирует на выборах в Европарламент с 27% голосов. За второе и третье место развернулась упорная борьба: Австрийская народная партия (АНП) канцлера Карла Нехаммера может рассчитывать на 23,5% голосов, а социал-демократы - на 23%.
Не менее плотная борьба идет и за четвертое место: опросы дают "Зеленым" и партии NEOS примерно по 10,5% голосов.
Москва снова напугала Европу
6 июня, 08:00