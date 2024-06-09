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Кипшидзе призвал молиться за украинских уклонистов - РИА Новости, 09.06.2024
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Религия
 
22:48 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/uklonist-1951831752.html
Кипшидзе призвал молиться за украинских уклонистов
Кипшидзе призвал молиться за украинских уклонистов - РИА Новости, 09.06.2024
Кипшидзе призвал молиться за украинских уклонистов
Украинская власть антинародная и выступает против православия, нужно молиться за украинских уклонистов, которые не хотят умирать за интересы заокеанских хозяев... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T22:48
2024-06-09T22:48
религия
украина
вахтанг кипшидзе
украинская православная церковь
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Украинская власть антинародная и выступает против православия, нужно молиться за украинских уклонистов, которые не хотят умирать за интересы заокеанских хозяев Украины, заявил в воскресенье зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее западное региональное управление госпогранслужбы Украины сообщило, что, по меньшей мере 45 украинских уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну через горы и реки на границе страны. Как уточнял источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, уклонисты пытались нелегально покинуть страну, чтобы избежать тотальной мобилизации, они погибли, подорвавшись на минах, оставленных украинскими пограничниками. "Этот случай, случаи - ужасающие. Мы можем только молиться за людей, которые не хотят погибнуть ни за что, а точнее за интересы заокеанских хозяев, и пытаются всеми средствами покинуть территорию Украины – не потому, что не любят Украину или народ, а потому, что не хотят быть пешками в руках действующей власти", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". Он отметил, что украинская власть антинародна. "Направленность украинской власти против народа стала ясна, когда они приступили к уничтожению Украинской православной церкви. Остервенение, произвол и беззаконие были излиты властью на Украинскую православную церковь, которая была и остается церковью большинства, и вот интересы большинства, принадлежность к этой церкви действующей украинской власти индифферентны. Политический мейнстрим, который исходит от Зеленского, кстати, не являющегося христианином, носит антиправославный, антицерковный характер", - заключил представитель Русской церкви. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о её фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.
https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html
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украина, вахтанг кипшидзе, украинская православная церковь, служба безопасности украины, в мире
Религия, Украина, Вахтанг Кипшидзе, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, В мире
Кипшидзе призвал молиться за украинских уклонистов

Кипшидзе: украинская власть антинародная и выступает против православия

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Украинская власть антинародная и выступает против православия, нужно молиться за украинских уклонистов, которые не хотят умирать за интересы заокеанских хозяев Украины, заявил в воскресенье зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее западное региональное управление госпогранслужбы Украины сообщило, что, по меньшей мере 45 украинских уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну через горы и реки на границе страны. Как уточнял источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, уклонисты пытались нелегально покинуть страну, чтобы избежать тотальной мобилизации, они погибли, подорвавшись на минах, оставленных украинскими пограничниками.
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"Этот случай, случаи - ужасающие. Мы можем только молиться за людей, которые не хотят погибнуть ни за что, а точнее за интересы заокеанских хозяев, и пытаются всеми средствами покинуть территорию Украины – не потому, что не любят Украину или народ, а потому, что не хотят быть пешками в руках действующей власти", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
Он отметил, что украинская власть антинародна.
"Направленность украинской власти против народа стала ясна, когда они приступили к уничтожению Украинской православной церкви. Остервенение, произвол и беззаконие были излиты властью на Украинскую православную церковь, которая была и остается церковью большинства, и вот интересы большинства, принадлежность к этой церкви действующей украинской власти индифферентны. Политический мейнстрим, который исходит от Зеленского, кстати, не являющегося христианином, носит антиправославный, антицерковный характер", - заключил представитель Русской церкви.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о её фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.
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