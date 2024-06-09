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В Сумах и Сумской области Украины частично пропал свет, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2024
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23:20 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/svet-1951834329.html
В Сумах и Сумской области Украины частично пропал свет, пишут СМИ
В Сумах и Сумской области Украины частично пропал свет, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2024
В Сумах и Сумской области Украины частично пропал свет, пишут СМИ
В Сумах и Сумской области Украины частично пропал свет, сообщает издание "Страна" со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T23:20
2024-06-09T23:20
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Сумах и Сумской области Украины частично пропал свет, сообщает издание "Страна" со ссылкой на местные СМИ. "В Сумах и области частично пропал свет, сообщают местные СМИ", - пишет издание. С чем это связано, не сообщается. Ранее в воскресенье в Сумской области объявлялась воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Сумах и Сумской области Украины частично пропал свет, пишут СМИ

"Страна": в Сумах и Сумской области Украины частично пропал свет

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
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© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Сумах и Сумской области Украины частично пропал свет, сообщает издание "Страна" со ссылкой на местные СМИ.
"В Сумах и области частично пропал свет, сообщают местные СМИ", - пишет издание. С чем это связано, не сообщается.
Ранее в воскресенье в Сумской области объявлялась воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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