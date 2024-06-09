https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951832840.html

ВС России освободили село Рыжевка, заявил Кадыров

ВС России освободили село Рыжевка, заявил Кадыров - РИА Новости, 09.06.2024

ВС России освободили село Рыжевка, заявил Кадыров

Российские военные заняли село Рыжевка в Сумской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T23:02

2024-06-09T23:02

2024-06-09T23:30

россия

специальная военная операция на украине

сумская область

курская область

рамзан кадыров

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 9 июн — РИА Новости. Российские военные заняли село Рыжевка в Сумской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России под командованием <…> Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", — говорится в публикации.В результате масштабных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить, добавил Кадыров.Он подчеркнул, что слаженная и эффективная работа бойцов всех подразделений позволила освободить село "без определенных сложностей всего лишь за три дня".В середине мая Владимир Путин заявил, что Москва вынуждена создавать на Украине санитарную зону безопасности из-за обстрелов российской территории со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20240531/sanitarnaya_zona-1949549908.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сумская область, курская область, рамзан кадыров, безопасность