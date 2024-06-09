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Пожар на ТТК, где горел подъемный кран, полностью потушили
Пожар на ТТК, где горел подъемный кран, полностью потушили - РИА Новости, 09.06.2024
Пожар на ТТК, где горел подъемный кран, полностью потушили
Пожар на Третьем транспортом кольце, где горел подъемный кран, полностью ликвидирован, движение по внутренней стороне кольца запущено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T21:59
2024-06-09T21:59
2024-06-09T21:59
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пожар на Третьем транспортом кольце, где горел подъемный кран, полностью ликвидирован, движение по внутренней стороне кольца запущено, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В воскресенье вечером столичный дептранс сообщил, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка горел подъемный кран, информации о пострадавших не поступало. Позже в экстренных службах РИА Новости сообщили, что на месте происшествия было ликвидировано открытое горение, площадь пожара составила 14 квадратных метров. "В 21.33 пожар полностью ликвидирован. Запущено движение по внутренней стороне", - сказал собеседник агентства. В воскресенье вечером столичный дептранс сообщил, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка горел подъемный кран, информации о пострадавших не поступало. Позже в экстренных службах РИА Новости сообщили, что на месте происшествия ликвидировано открытое горение, площадь пожара составила 14 квадратных метров.
https://ria.ru/20240525/dtp-1948277089.html
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
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Сгоревший подъемный кран на Третьем транспортом кольце в Москве
В Москве на Третьем транспортом кольце сгорел подъемный кран, пострадавших нет.
2024-06-09T21:59
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происшествия
Пожар на ТТК, где горел подъемный кран, полностью потушили
Пожар на ТТК, где горел подъемный кран, полностью потушили, движение запущено
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пожар на Третьем транспортом кольце, где горел подъемный кран, полностью ликвидирован, движение по внутренней стороне кольца запущено, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В воскресенье вечером столичный дептранс сообщил, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка горел подъемный кран, информации о пострадавших не поступало. Позже в экстренных службах РИА Новости сообщили, что на месте происшествия было ликвидировано открытое горение, площадь пожара составила 14 квадратных метров.
"В 21.33 пожар полностью ликвидирован. Запущено движение по внутренней стороне", - сказал собеседник агентства.
В воскресенье вечером столичный дептранс сообщил, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка горел подъемный кран, информации о пострадавших не поступало. Позже в экстренных службах РИА Новости сообщили, что на месте происшествия ликвидировано открытое горение, площадь пожара составила 14 квадратных метров.