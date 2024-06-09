Рейтинг@Mail.ru
Пожар на ТТК, где горел подъемный кран, полностью потушили - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/pozhar-1951828123.html
Пожар на ТТК, где горел подъемный кран, полностью потушили
Пожар на ТТК, где горел подъемный кран, полностью потушили - РИА Новости, 09.06.2024
Пожар на ТТК, где горел подъемный кран, полностью потушили
Пожар на Третьем транспортом кольце, где горел подъемный кран, полностью ликвидирован, движение по внутренней стороне кольца запущено, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T21:59
2024-06-09T21:59
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951827398_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4fdab84b23c0d922b9c943412134eb44.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пожар на Третьем транспортом кольце, где горел подъемный кран, полностью ликвидирован, движение по внутренней стороне кольца запущено, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В воскресенье вечером столичный дептранс сообщил, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка горел подъемный кран, информации о пострадавших не поступало. Позже в экстренных службах РИА Новости сообщили, что на месте происшествия было ликвидировано открытое горение, площадь пожара составила 14 квадратных метров. "В 21.33 пожар полностью ликвидирован. Запущено движение по внутренней стороне", - сказал собеседник агентства. В воскресенье вечером столичный дептранс сообщил, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка горел подъемный кран, информации о пострадавших не поступало. Позже в экстренных службах РИА Новости сообщили, что на месте происшествия ликвидировано открытое горение, площадь пожара составила 14 квадратных метров.
https://ria.ru/20240525/dtp-1948277089.html
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сгоревший подъемный кран на Третьем транспортом кольце в Москве
В Москве на Третьем транспортом кольце сгорел подъемный кран, пострадавших нет.
2024-06-09T21:59
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951827398_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f64d63dac8ad422f63518b80024c0f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
Пожар на ТТК, где горел подъемный кран, полностью потушили

Пожар на ТТК, где горел подъемный кран, полностью потушили, движение запущено

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пожар на Третьем транспортом кольце, где горел подъемный кран, полностью ликвидирован, движение по внутренней стороне кольца запущено, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В воскресенье вечером столичный дептранс сообщил, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка горел подъемный кран, информации о пострадавших не поступало. Позже в экстренных службах РИА Новости сообщили, что на месте происшествия было ликвидировано открытое горение, площадь пожара составила 14 квадратных метров.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
В Москве автомобиль столкнулся с ограждением и загорелся
25 мая, 04:29
"В 21.33 пожар полностью ликвидирован. Запущено движение по внутренней стороне", - сказал собеседник агентства.
В воскресенье вечером столичный дептранс сообщил, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка горел подъемный кран, информации о пострадавших не поступало. Позже в экстренных службах РИА Новости сообщили, что на месте происшествия ликвидировано открытое горение, площадь пожара составила 14 квадратных метров.
Пожар на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2024 году
1 апреля, 14:33
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала