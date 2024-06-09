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Экзит-полл: правящая "Гражданская коалиция" выиграла выборы в ЕП в Польше - РИА Новости, 09.06.2024
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22:29 09.06.2024 (обновлено: 22:36 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/polsha-1951830203.html
Экзит-полл: правящая "Гражданская коалиция" выиграла выборы в ЕП в Польше
Экзит-полл: правящая "Гражданская коалиция" выиграла выборы в ЕП в Польше - РИА Новости, 09.06.2024
Экзит-полл: правящая "Гражданская коалиция" выиграла выборы в ЕП в Польше
Правящая в Польше "Гражданская коалиция" выиграла выборы в Европейский парламент в Польше, свидетельствуют данные exit-poll, проведенного лабораторией Ipsos. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T22:29
2024-06-09T22:36
европарламент
польша
в мире
право и справедливость
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ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Правящая в Польше "Гражданская коалиция" выиграла выборы в Европейский парламент в Польше, свидетельствуют данные exit-poll, проведенного лабораторией Ipsos.В воскресенье в Польше проходило голосование на выборах депутатов Европейского парламента. Гражданам страны нужно было выбрать 53 депутата Европарламента на 5-летний срок.По данным exit-poll, "Гражданская коалиция" набрала 382% голосов избирателей. За ней следует крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" с 33,9% голосов. Тройку лидеров замыкает коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" - 11,9%.Коалиция "Третий путь" набрала 8,2% голосов, а "Левые" – 6,6%.Таким образом, если данные exit-poll окажутся точными, "Гражданская коалиция" получит 21 мандат в Европарламенте, "Право и справедливость" - 19 мандатов, 6 кресел займут представители "Конфедерации", 4 – "Третьего пути", 3 – "Левых".Остальные политические силы не получат депутатских мандатов. Среди них "Беспартийное самоуправление" - 0,8% голосов и "Polexit" - 0,3%.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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европарламент, польша, в мире, право и справедливость
Европарламент, Польша, В мире, Право и справедливость
Экзит-полл: правящая "Гражданская коалиция" выиграла выборы в ЕП в Польше

Экзит-полл Ipsos: правящая "Гражданская коалиция" выиграла выборы в ЕП в Польше

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Правящая в Польше "Гражданская коалиция" выиграла выборы в Европейский парламент в Польше, свидетельствуют данные exit-poll, проведенного лабораторией Ipsos.
В воскресенье в Польше проходило голосование на выборах депутатов Европейского парламента. Гражданам страны нужно было выбрать 53 депутата Европарламента на 5-летний срок.
Ночной вид на Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
СМИ: во Франции на выборах в Европарламент лидирует крайне правая партия
Вчера, 21:31
По данным exit-poll, "Гражданская коалиция" набрала 382% голосов избирателей. За ней следует крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" с 33,9% голосов. Тройку лидеров замыкает коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" - 11,9%.
Коалиция "Третий путь" набрала 8,2% голосов, а "Левые" – 6,6%.
Таким образом, если данные exit-poll окажутся точными, "Гражданская коалиция" получит 21 мандат в Европарламенте, "Право и справедливость" - 19 мандатов, 6 кресел займут представители "Конфедерации", 4 – "Третьего пути", 3 – "Левых".
Остальные политические силы не получат депутатских мандатов. Среди них "Беспартийное самоуправление" - 0,8% голосов и "Polexit" - 0,3%.
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Опрос: партия АдГ занимает первое место на выборах в восточной Германии
Вчера, 21:31
 
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