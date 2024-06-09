https://ria.ru/20240609/polsha-1951830203.html

Экзит-полл: правящая "Гражданская коалиция" выиграла выборы в ЕП в Польше

Экзит-полл: правящая "Гражданская коалиция" выиграла выборы в ЕП в Польше - РИА Новости, 09.06.2024

Экзит-полл: правящая "Гражданская коалиция" выиграла выборы в ЕП в Польше

Правящая в Польше "Гражданская коалиция" выиграла выборы в Европейский парламент в Польше, свидетельствуют данные exit-poll, проведенного лабораторией Ipsos. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T22:29

2024-06-09T22:29

2024-06-09T22:36

европарламент

польша

в мире

право и справедливость

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ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Правящая в Польше "Гражданская коалиция" выиграла выборы в Европейский парламент в Польше, свидетельствуют данные exit-poll, проведенного лабораторией Ipsos.В воскресенье в Польше проходило голосование на выборах депутатов Европейского парламента. Гражданам страны нужно было выбрать 53 депутата Европарламента на 5-летний срок.По данным exit-poll, "Гражданская коалиция" набрала 382% голосов избирателей. За ней следует крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" с 33,9% голосов. Тройку лидеров замыкает коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" - 11,9%.Коалиция "Третий путь" набрала 8,2% голосов, а "Левые" – 6,6%.Таким образом, если данные exit-poll окажутся точными, "Гражданская коалиция" получит 21 мандат в Европарламенте, "Право и справедливость" - 19 мандатов, 6 кресел займут представители "Конфедерации", 4 – "Третьего пути", 3 – "Левых".Остальные политические силы не получат депутатских мандатов. Среди них "Беспартийное самоуправление" - 0,8% голосов и "Polexit" - 0,3%.

https://radiosputnik.ru/20240609/smi-1951826082.html

https://ria.ru/20240609/frg-1951825752.html

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европарламент, польша, в мире, право и справедливость