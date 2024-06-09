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СМИ: самолет ВСУ впервые применил оружие по России вне новых регионов - РИА Новости, 09.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:13 09.06.2024 (обновлено: 23:43 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951829377.html
СМИ: самолет ВСУ впервые применил оружие по России вне новых регионов
СМИ: самолет ВСУ впервые применил оружие по России вне новых регионов - РИА Новости, 09.06.2024
СМИ: самолет ВСУ впервые применил оружие по России вне новых регионов
Британский телеканал Sky News утверждает со ссылкой на украинский военный источник, что самолет ВСУ впервые применил оружие против цели внутри российской... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T22:13
2024-06-09T23:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
германия
джо байден
йенс столтенберг
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Британский телеканал Sky News утверждает со ссылкой на украинский военный источник, что самолет ВСУ впервые применил оружие против цели внутри российской территории — за пределами новых регионов России и Крыма — в Белгороде. При этом не указано, с какого расстояния производился пуск. "Это первый боеприпас ВВС Украины, доставленный по воздуху против цели внутри России", — приводит телеканал слова источника. Как отмечает телеканал, неясно, какой тип боеприпасов использовался, а также идет ли речь о вооружении западного происхождения. Ранее представитель Госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Позднее официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Второго июня Франция дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
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россия, украина, германия, джо байден, йенс столтенберг, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: самолет ВСУ впервые применил оружие по России вне новых регионов

Sky News: самолет ВСУ впервые применил оружие по цели в РФ вне новых регионов

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Владимир Корнев
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Британский телеканал Sky News утверждает со ссылкой на украинский военный источник, что самолет ВСУ впервые применил оружие против цели внутри российской территории — за пределами новых регионов России и Крыма — в Белгороде. При этом не указано, с какого расстояния производился пуск.
"Это первый боеприпас ВВС Украины, доставленный по воздуху против цели внутри России", — приводит телеканал слова источника.
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Как отмечает телеканал, неясно, какой тип боеприпасов использовался, а также идет ли речь о вооружении западного происхождения.
Ранее представитель Госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Позднее официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Второго июня Франция дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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"Достигла цели". На Западе признали неприятную правду о спецоперации
Вчера, 20:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаГерманияДжо БайденЙенс СтолтенбергВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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