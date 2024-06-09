https://ria.ru/20240609/opasnost-1951834935.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.06.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T23:30
2024-06-09T23:30
2024-06-09T23:31
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951820768.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА