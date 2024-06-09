https://ria.ru/20240609/napadenie-1951817475.html

Компания "Цифровые платформы" раскрыла детали нападения на гендиректора

Компания "Цифровые платформы" раскрыла детали нападения на гендиректора - РИА Новости, 09.06.2024

Компания "Цифровые платформы" раскрыла детали нападения на гендиректора

На гендиректора автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсения Щельцина и его друга Ивана Позднякова напал с ножом агрессивный прохожий,... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T20:20

2024-06-09T20:20

2024-06-09T23:37

происшествия

москва

арсений щельцин

ано "цифровые платформы"

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На гендиректора автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсения Щельцина и его друга Ивана Позднякова напал с ножом агрессивный прохожий, сообщили РИА Новости в компании."Ночью было совершено нападение на гендиректора Арсения Щельцина. Он и его коллега Иван Подзняков шли по улице, когда на них с ножом напал агрессивно настроенный мужчина по команде его спутницы. Информация о том, что Арсений и его друг стали зачинщиками потасовки, неверна", — сказали в организации.Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, Щельцина госпитализировали с ножевыми ранениями и прооперировали, его друг погиб на месте."Мы обязательно поможем Арсению в восстановлении. Рассчитываю, что виновные будут наказаны", — говорится в комментарии Шадаева в официальном Telegram-канале министерства.АНО "Цифровые платформы" и глава Минцифры выразили соболезнования родным и близким Ивана и пожелали скорейшего выздоровления Арсению.В столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что полиция задержала 47-летнего мужчину, который в ночь на 8 июня на северо-востоке Москвы убил ножом одного прохожего и ранил второго. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", решается вопрос о мере пресечения.

https://ria.ru/20240609/ranenie-1951800672.html

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происшествия, москва, арсений щельцин, ано "цифровые платформы"