https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951731894.html

Санду поставили задачу вести Молдавию по украинскому сценарию, заявил Додон

Санду поставили задачу вести Молдавию по украинскому сценарию, заявил Додон - РИА Новости, 09.06.2024

Санду поставили задачу вести Молдавию по украинскому сценарию, заявил Додон

Нынешнему президенту Молдавии Майе Санду поставлена задача вести страну по украинскому сценарию, и она ее выполняет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T08:46

2024-06-09T08:46

2024-06-09T10:14

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Нынешнему президенту Молдавии Майе Санду поставлена задача вести страну по украинскому сценарию, и она ее выполняет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон. "Майя Санду это война. Она готовит страну к украинскому сценарию, ей поставили такую задачу. Если проводить параллели, то это один в один то, что происходило на Украине. НАТО, учения, покупка оружия - у нас последние полтора года происходит то же самое, что было там", - сказал Додон. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях. Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>

https://ria.ru/20240608/dodon-1951694539.html

https://ria.ru/20240607/ek-1951315706.html

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