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К строительству курорта в Запорожской области привлекут крупных инвесторов - РИА Новости, 09.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
08:50 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/kurort-1951732206.html
К строительству курорта в Запорожской области привлекут крупных инвесторов
К строительству курорта в Запорожской области привлекут крупных инвесторов - РИА Новости, 09.06.2024
К строительству курорта в Запорожской области привлекут крупных инвесторов
К строительству нового федерального круглогодичного курорта "Приморск" на берегу Азовского моря в Запорожской области привлекут крупных инвесторов, принимающих... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T08:50
2024-06-09T08:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. К строительству нового федерального круглогодичного курорта "Приморск" на берегу Азовского моря в Запорожской области привлекут крупных инвесторов, принимающих участие в реализации сочинского олимпийского проекта, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ и.о вице-премьера правительства - и.о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту страны Владимиру Путину о планах построить на песчаной Обиточной косе на северном берегу Азовского моря на территории Приморского района круглогодичный морской курорт "Приморск". По его словам, курорт станет самым масштабным на территории новых регионов - его площадь порядка 6 тысяч га. Общий объем инвестиций в проект составит 351 миллиард рублей. Строительство начнется ориентировочно с 2028 года. Срок ввода в эксплуатацию - 2035 год. Но возможна поэтапная реализация проекта до 2030 года. На первом этапе возможно строительство пяти тысяч номеров. "На текущий момент уже запущены первичные работы. Идет построение дорожной карты, увязка по территории и муниципалитетам, интересов инвесторов, которые будут туда заходить, а это, в том числе, группы инвесторов, которые принимали участие при реализации сочинского проекта под Олимпиаду 2014 году, то есть с огромным опытом и финансовой устойчивостью", - сказал Гуськов агентству. По его словам, сейчас проект находится в состоянии технической проработки, к концу этого года будет четкое понимание по дорожной карте. Проект предусматривает строительство набережных. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20231108/kurorty-1908177974.html
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экономика, запорожская область, россия, азовское море, евгений балицкий, владимир путин, новости - туризм
ПМЭФ-2024, Экономика, Запорожская область, Россия, Азовское море, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Новости - Туризм
К строительству курорта в Запорожской области привлекут крупных инвесторов

Гусков: инвесторов объектов ОИ-2014 привлекут к строительству курорта "Приморск"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на берегу Азовского моря
Отдыхающие на берегу Азовского моря - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на берегу Азовского моря. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. К строительству нового федерального круглогодичного курорта "Приморск" на берегу Азовского моря в Запорожской области привлекут крупных инвесторов, принимающих участие в реализации сочинского олимпийского проекта, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ и.о вице-премьера правительства - и.о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту страны Владимиру Путину о планах построить на песчаной Обиточной косе на северном берегу Азовского моря на территории Приморского района круглогодичный морской курорт "Приморск". По его словам, курорт станет самым масштабным на территории новых регионов - его площадь порядка 6 тысяч га. Общий объем инвестиций в проект составит 351 миллиард рублей. Строительство начнется ориентировочно с 2028 года. Срок ввода в эксплуатацию - 2035 год. Но возможна поэтапная реализация проекта до 2030 года. На первом этапе возможно строительство пяти тысяч номеров.
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8 ноября 2023, 16:17
"На текущий момент уже запущены первичные работы. Идет построение дорожной карты, увязка по территории и муниципалитетам, интересов инвесторов, которые будут туда заходить, а это, в том числе, группы инвесторов, которые принимали участие при реализации сочинского проекта под Олимпиаду 2014 году, то есть с огромным опытом и финансовой устойчивостью", - сказал Гуськов агентству.
По его словам, сейчас проект находится в состоянии технической проработки, к концу этого года будет четкое понимание по дорожной карте. Проект предусматривает строительство набережных.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаЗапорожская областьРоссияАзовское мореЕвгений БалицкийВладимир ПутинНовости - Туризм
 
 
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