https://ria.ru/20240609/gretsiya-1951834665.html
Премьер Греции заявил, что его партия не достигла целей на евровыборах
Премьер Греции заявил, что его партия не достигла целей на евровыборах - РИА Новости, 09.06.2024
Премьер Греции заявил, что его партия не достигла целей на евровыборах
Правящая в Греции партия "Новая демократия" на выборах в Европейский парламент не достигла поставленных целей, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T23:29
2024-06-09T23:29
2024-06-09T23:29
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АФИНЫ, 9 июн – РИА Новости. Правящая в Греции партия "Новая демократия" на выборах в Европейский парламент не достигла поставленных целей, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с телеобращением по итогам выборов. По итогам подсчета голосов с 90% избирательных участков "Новая демократия" получает 27,84% голосов по сравнению с 33,12% голосов на евровыборах 2019 года. Мицотакис ставил целью получить более 30% голосов. Оппозиционная СИРИЗА получила 14,93%, на третьем месте ПАСОК с 12,92% голосов. Мицотакис поблагодарил всех греков, которые снова доверились его партии, поставив "Новую демократию" на первое место, причем с более высоким процентом, чем сумма вторых и третьих партий. "Наши евродепутаты приложат все усилия для выполнения стоящей перед ними задачи. В Европейском парламенте, где, к сожалению, рост ультраправых - это реальность, от которой наша страна не застрахована", - сказал он. "Я не буду скрывать правду: наша партия не достигла цели, которую мы перед собой поставили. Меня также не интересуют аргументы вроде того, что разрыв между нами и второй партией - самый большой за всю историю европейских выборов", - сказал премьер. По его словам, граждане знали, что сейчас не избирается правительство, и перед выборами не хватало осмысленных размышлений о будущем Европы и месте Греции в ней. "Конечно, среди избирателей было немало тех, кто хотел выразить свой протест по вопросам, затрагивающим их повседневную жизнь, но самое главное - дороговизне. Я уважаю этот выбор, независимо от того, выразился ли он в беспрецедентном по меркам страны воздержании от голосования, что, возможно, затрудняет выводы, или в выборе более мелких формирований", - сказал Мицотакис. Он отметил также, что в двух крупнейших странах Европы, Франции и Германии, сильные правящие партии резко отступили. "Но в нашей стране, Греции, "Новая демократия" остается доминирующей и одной из крупнейших правоцентристских партий в Европе", - сказал он. По его словам, партия является единственной силой в стране, которая может предложить политической системе стабильность "в эти неспокойные времена". Мицотакис заявил также, что впереди три года без выборов, следующие выборы будут в 2027 году.
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
https://ria.ru/20240605/sanktsii-1950551423.html
https://ria.ru/20240609/vybory-1951831127.html
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в мире, греция, европа, франция, кириакос мицотакис, сириза
В мире, Греция, Европа, Франция, Кириакос Мицотакис, СИРИЗА
Премьер Греции заявил, что его партия не достигла целей на евровыборах
Премьер Греции Мицотакис: партия не достигла поставленных целей на евровыборах
АФИНЫ, 9 июн – РИА Новости. Правящая в Греции партия "Новая демократия" на выборах в Европейский парламент не достигла поставленных целей, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с телеобращением по итогам выборов.
По итогам подсчета голосов с 90% избирательных участков "Новая демократия" получает 27,84% голосов по сравнению с 33,12% голосов на евровыборах 2019 года. Мицотакис ставил целью получить более 30% голосов. Оппозиционная СИРИЗА
получила 14,93%, на третьем месте ПАСОК с 12,92% голосов.
Мицотакис поблагодарил всех греков, которые снова доверились его партии, поставив "Новую демократию" на первое место, причем с более высоким процентом, чем сумма вторых и третьих партий.
"Наши евродепутаты приложат все усилия для выполнения стоящей перед ними задачи. В Европейском парламенте, где, к сожалению, рост ультраправых - это реальность, от которой наша страна не застрахована", - сказал он.
"Я не буду скрывать правду: наша партия не достигла цели, которую мы перед собой поставили. Меня также не интересуют аргументы вроде того, что разрыв между нами и второй партией - самый большой за всю историю европейских выборов", - сказал премьер.
По его словам, граждане знали, что сейчас не избирается правительство, и перед выборами не хватало осмысленных размышлений о будущем Европы
и месте Греции в ней.
"Конечно, среди избирателей было немало тех, кто хотел выразить свой протест по вопросам, затрагивающим их повседневную жизнь, но самое главное - дороговизне. Я уважаю этот выбор, независимо от того, выразился ли он в беспрецедентном по меркам страны воздержании от голосования, что, возможно, затрудняет выводы, или в выборе более мелких формирований", - сказал Мицотакис.
Он отметил также, что в двух крупнейших странах Европы, Франции
и Германии
, сильные правящие партии резко отступили. "Но в нашей стране, Греции, "Новая демократия" остается доминирующей и одной из крупнейших правоцентристских партий в Европе", - сказал он.
По его словам, партия является единственной силой в стране, которая может предложить политической системе стабильность "в эти неспокойные времена".
Мицотакис заявил также, что впереди три года без выборов, следующие выборы будут в 2027 году.