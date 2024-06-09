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Число жертв израильских обстрелов в Газе превысило 37 тысяч человек - РИА Новости, 09.06.2024
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13:11 09.06.2024 (обновлено: 13:40 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/gaza-1951765272.html
Число жертв израильских обстрелов в Газе превысило 37 тысяч человек
Число жертв израильских обстрелов в Газе превысило 37 тысяч человек - РИА Новости, 09.06.2024
Число жертв израильских обстрелов в Газе превысило 37 тысяч человек
Число погибших за более чем восемь месяцев израильских обстрелов палестинцев в секторе Газа превысило 37 тысяч человек, более 84,4 тысячи получили ранения,... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T13:11
2024-06-09T13:40
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
сектор газа
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ДОХА, 9 июн - РИА Новости. Число погибших за более чем восемь месяцев израильских обстрелов палестинцев в секторе Газа превысило 37 тысяч человек, более 84,4 тысячи получили ранения, говорится в поступившем РИА Новости сообщении отделения палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа."Число жертв израильской агрессии возросло до 37 084 погибших и 84 494 раненых с седьмого октября прошлого года. Оккупационная армия совершила восемь массовых убийств семей в секторе Газа, 283 человека погибли и 814 получили ранения за последние 24 часа", - отмечается в сообщении минздрава.Согласно его информации, во время военной операции Израиля в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли 274 человека и 698 получили ранения. Некоторые пострадавшие все еще находятся под завалами и на дорогах, и бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Сектор Газа
Число жертв израильских обстрелов в Газе превысило 37 тысяч человек

Минздрав Газы: за восемь месяцев израильских обстрелов погибли 37 084 человека

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым на юге сектора Газа после израильского удара
Дым на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 9 июн - РИА Новости. Число погибших за более чем восемь месяцев израильских обстрелов палестинцев в секторе Газа превысило 37 тысяч человек, более 84,4 тысячи получили ранения, говорится в поступившем РИА Новости сообщении отделения палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа.
"Число жертв израильской агрессии возросло до 37 084 погибших и 84 494 раненых с седьмого октября прошлого года. Оккупационная армия совершила восемь массовых убийств семей в секторе Газа, 283 человека погибли и 814 получили ранения за последние 24 часа", - отмечается в сообщении минздрава.
Согласно его информации, во время военной операции Израиля в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли 274 человека и 698 получили ранения. Некоторые пострадавшие все еще находятся под завалами и на дорогах, и бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильСектор Газа
 
 
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