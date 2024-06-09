https://ria.ru/20240609/gaza-1951765272.html

Число жертв израильских обстрелов в Газе превысило 37 тысяч человек

Число жертв израильских обстрелов в Газе превысило 37 тысяч человек - РИА Новости, 09.06.2024

Число жертв израильских обстрелов в Газе превысило 37 тысяч человек

Число погибших за более чем восемь месяцев израильских обстрелов палестинцев в секторе Газа превысило 37 тысяч человек, более 84,4 тысячи получили ранения,... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T13:11

2024-06-09T13:11

2024-06-09T13:40

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_055ee3a4420351ffd50e8e5ca6c82bf1.jpg

ДОХА, 9 июн - РИА Новости. Число погибших за более чем восемь месяцев израильских обстрелов палестинцев в секторе Газа превысило 37 тысяч человек, более 84,4 тысячи получили ранения, говорится в поступившем РИА Новости сообщении отделения палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа."Число жертв израильской агрессии возросло до 37 084 погибших и 84 494 раненых с седьмого октября прошлого года. Оккупационная армия совершила восемь массовых убийств семей в секторе Газа, 283 человека погибли и 814 получили ранения за последние 24 часа", - отмечается в сообщении минздрава.Согласно его информации, во время военной операции Израиля в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли 274 человека и 698 получили ранения. Некоторые пострадавшие все еще находятся под завалами и на дорогах, и бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них.

https://ria.ru/20240405/gaza-1938089568.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сектор газа