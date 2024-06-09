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Макрон объявил о роспуске Национального собрания - РИА Новости, 09.06.2024
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22:05 09.06.2024 (обновлено: 23:57 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/frantsiya-1951829033.html
Макрон объявил о роспуске Национального собрания
Макрон объявил о роспуске Национального собрания - РИА Новости, 09.06.2024
Макрон объявил о роспуске Национального собрания
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T22:05
2024-06-09T23:57
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания."Я распускаю этим вечером Национальное собрание. Скоро я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, второй — 7 июля", — заявил он.Позднее агентство France-Presse сообщило, что глава государства проводит в Елисейском дворце встречу с правительством.С призывом назначить новые парламентские выборы выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Обращаясь к сторонниками своей партии после публикации предварительных результатов, он отметил, что французы отвергают политику Макрона и его правительства.Глава фракции "Национального объединения" в парламенте Марин Ле Пен приветствовала решение Макрона о роспуске нижней палаты. Она заявила, что партия готова взять власть, возродить Францию, "положить конец этой массовой иммиграции, сделать покупательную способность приоритетом".Правая оппозиционная партия, по предварительным данным, набирает 32% голосов, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe.Партия Макрона "Возрождение" отстает в два раза и занимает второе место с 15,4%. На третьем месте — список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,9%.От Франции в Европарламент избирается 81 депутат, "Национальное объединение" одерживает ожидаемую победу. Барделла выступил против поставок Украине ракет для ударов по территории России.
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в мире
В мире
Макрон объявил о роспуске Национального собрания

Макрон объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания.
"Я распускаю этим вечером Национальное собрание. Скоро я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, второй — 7 июля", — заявил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
"Не сработало". СМИ рассказали о попытке Макрона "прикрыться" Путиным
6 июня, 16:25
Позднее агентство France-Presse сообщило, что глава государства проводит в Елисейском дворце встречу с правительством.
С призывом назначить новые парламентские выборы выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Обращаясь к сторонниками своей партии после публикации предварительных результатов, он отметил, что французы отвергают политику Макрона и его правительства.
Глава фракции "Национального объединения" в парламенте Марин Ле Пен приветствовала решение Макрона о роспуске нижней палаты. Она заявила, что партия готова взять власть, возродить Францию, "положить конец этой массовой иммиграции, сделать покупательную способность приоритетом".
Правая оппозиционная партия, по предварительным данным, набирает 32% голосов, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe.
Партия Макрона "Возрождение" отстает в два раза и занимает второе место с 15,4%. На третьем месте — список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,9%.
От Франции в Европарламент избирается 81 депутат, "Национальное объединение" одерживает ожидаемую победу. Барделла выступил против поставок Украине ракет для ударов по территории России.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
"Какое унижение!" В Париже отреагировали на выступление Макрона
7 июня, 15:49
 
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