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В Финляндии правящая партия победила на выборах в Европарламент - РИА Новости, 09.06.2024
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23:11 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/finlyandiya-1951833925.html
В Финляндии правящая партия победила на выборах в Европарламент
В Финляндии правящая партия победила на выборах в Европарламент - РИА Новости, 09.06.2024
В Финляндии правящая партия победила на выборах в Европарламент
Правящая в Финляндии партия "Национальная коалиция" победила на выборах в Европарламент, набрав 24,8% голосов, следует из данных министерства юстиции после... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T23:11
2024-06-09T23:11
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правящая в Финляндии партия "Национальная коалиция" победила на выборах в Европарламент, набрав 24,8% голосов, следует из данных министерства юстиции после подсчета 100% бюллетеней. Партия "Национальная коалиция" получит четыре места из 15. На втором месте расположилась партия "Левый союз" с 17,3% голосов, партия займет три места в ЕП. Третье место - у партии "Социальные демократы" с 14,9%, за ними - "Финляндский центр" с 11,8% и "Зеленый союз" с 11,3%. Каждая из них займет в Европарламенте по два места. По одному месту - у "Истинных финнов" и Шведской народной партии. Существенно изменился результат партии "Левый союз". По результатам выборов 2019 года партия занимала одно место в Европарламенте, сейчас получила три места. Правая партия "Истинные финны" потеряла одно место после предыдущих выборов в ЕП. В Европарламент, в частности, прошли министр образования Финляндии Анна Майя-Хенрикссон, лидер партии "Левый союз" Ли Андерссон, Мика Аалтола, директор Института международных отношений, призывавший "отрезать Калининград от России" из-за сбоев в работе GPS. Явка на выборах в Финляндии, по предварительным данным, составила 40,4%.
https://ria.ru/20240609/vybory-1951832251.html
https://ria.ru/20240609/belgiya-1951831945.html
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финляндия, калининград, европарламент, мика аалтола, в мире
Финляндия, Калининград, Европарламент, Мика Аалтола, В мире
В Финляндии правящая партия победила на выборах в Европарламент

В Финляндии правящая партия победила на выборах в ЕП, набрав 24,8% голосов

© РИА НовостиХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости
Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правящая в Финляндии партия "Национальная коалиция" победила на выборах в Европарламент, набрав 24,8% голосов, следует из данных министерства юстиции после подсчета 100% бюллетеней.
Партия "Национальная коалиция" получит четыре места из 15. На втором месте расположилась партия "Левый союз" с 17,3% голосов, партия займет три места в ЕП. Третье место - у партии "Социальные демократы" с 14,9%, за ними - "Финляндский центр" с 11,8% и "Зеленый союз" с 11,3%. Каждая из них займет в Европарламенте по два места. По одному месту - у "Истинных финнов" и Шведской народной партии.
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Предварительная явка на выборах в Европарламент составила 51 процент
Вчера, 22:55
Существенно изменился результат партии "Левый союз". По результатам выборов 2019 года партия занимала одно место в Европарламенте, сейчас получила три места. Правая партия "Истинные финны" потеряла одно место после предыдущих выборов в ЕП.
В Европарламент, в частности, прошли министр образования Финляндии Анна Майя-Хенрикссон, лидер партии "Левый союз" Ли Андерссон, Мика Аалтола, директор Института международных отношений, призывавший "отрезать Калининград от России" из-за сбоев в работе GPS.
Явка на выборах в Финляндии, по предварительным данным, составила 40,4%.
Александр де Кроо - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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ФинляндияКалининградЕвропарламентМика АалтолаВ мире
 
 
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