СМИ: G7 может пригрозить мелким банкам в Китае из-за помощи России
Reuters: G7 может пригрозить мелким банкам в Китае за помощь РФ в обходе санкций
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Страны G7 могут на следующей неделе сделать "жесткое предупреждение" мелким китайским банкам из-за того, что они якобы помогают РФ обходить санкции, передают западные СМИ со ссылкой на источники.
"Официальные лица США ожидают, что страны-члены G7 на следующей неделе сделают новое жесткое предупреждение мелким китайским банкам, чтобы они прекратили помощь России в обходе западных санкций", - говорится в сообщении агентства Reuters.
Ожидается, на саммите 13-15 июня в Италии лидеры стран в рамках частных встреч будут обсуждать угрозу, которую якобы представляет активно развивающаяся торговля между Россией и Китаем. Вероятно, в результате этих обсуждений будут сделаны официальные заявления, касающиеся китайских банков. Отмечается, что США и страны G7, вероятнее всего, не будут вводить немедленные ограничительные меры в отношении каких-либо банков во время саммита, кроме того, предупреждения не затронут крупные китайские банки.
По словам представителей администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон и его партнеры готовы использовать санкции и ужесточение экспортного контроля, чтобы сократить возможности РФ по обходу западных санкций, в том числе они готовы использовать вторичные санкции в отношении банков и финансовых институтов.