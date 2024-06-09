https://ria.ru/20240609/banki-1951827851.html

СМИ: G7 может пригрозить мелким банкам в Китае из-за помощи России

СМИ: G7 может пригрозить мелким банкам в Китае из-за помощи России - РИА Новости, 09.06.2024

СМИ: G7 может пригрозить мелким банкам в Китае из-за помощи России

Страны G7 могут на следующей неделе сделать "жесткое предупреждение" мелким китайским банкам из-за того, что они якобы помогают РФ обходить санкции, передают... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T21:55

2024-06-09T21:55

2024-06-09T21:55

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Страны G7 могут на следующей неделе сделать "жесткое предупреждение" мелким китайским банкам из-за того, что они якобы помогают РФ обходить санкции, передают западные СМИ со ссылкой на источники. "Официальные лица США ожидают, что страны-члены G7 на следующей неделе сделают новое жесткое предупреждение мелким китайским банкам, чтобы они прекратили помощь России в обходе западных санкций", - говорится в сообщении агентства Reuters. Ожидается, на саммите 13-15 июня в Италии лидеры стран в рамках частных встреч будут обсуждать угрозу, которую якобы представляет активно развивающаяся торговля между Россией и Китаем. Вероятно, в результате этих обсуждений будут сделаны официальные заявления, касающиеся китайских банков. Отмечается, что США и страны G7, вероятнее всего, не будут вводить немедленные ограничительные меры в отношении каких-либо банков во время саммита, кроме того, предупреждения не затронут крупные китайские банки. По словам представителей администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон и его партнеры готовы использовать санкции и ужесточение экспортного контроля, чтобы сократить возможности РФ по обходу западных санкций, в том числе они готовы использовать вторичные санкции в отношении банков и финансовых институтов.

https://ria.ru/20240601/sanktsii-1949814471.html

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россия, сша, италия, джо байден, g7, в мире