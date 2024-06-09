https://ria.ru/20240609/armeniya-1951831420.html

В Ереване участники протеста намерены остаться у здания парламента

В Ереване участники протеста намерены остаться у здания парламента - РИА Новости, 09.06.2024

В Ереване участники протеста намерены остаться у здания парламента

Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна останутся у здания парламента, сообщил лидер движения архиепископ... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T22:45

2024-06-09T22:45

2024-06-09T23:08

в мире

армения

азербайджан

баку

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951819791_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_43392ee6b530c91a9ebbf6928a9c1d2f.jpg

ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна останутся у здания парламента, сообщил лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. "Мы никуда отсюда уходить не собираемся", - сказал Галстанян. Полиция не пропускает участников акции на прилегающую к парламенту улицу Демирчяна. В воскресенье лидер протестов архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозицию инициировать 11 июня внеочередное заседание парламента, в повестку которого должен войти вопрос отставки правительства, а своих сторонников к беспрерывной 96-часовой борьбе. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.

https://ria.ru/20240514/armeniya-1945621525.html

армения

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция в Ереване с требованием отставки Пашиняна Участники акции с требованием отставки Пашиняна в Ереване направились к зданиям парламента и администрации президента 2024-06-09T22:45 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян