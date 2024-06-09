Рейтинг@Mail.ru
В Ереване участники протеста намерены остаться у здания парламента - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 09.06.2024 (обновлено: 23:08 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/armeniya-1951831420.html
В Ереване участники протеста намерены остаться у здания парламента
В Ереване участники протеста намерены остаться у здания парламента - РИА Новости, 09.06.2024
В Ереване участники протеста намерены остаться у здания парламента
Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна останутся у здания парламента, сообщил лидер движения архиепископ... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T22:45
2024-06-09T23:08
в мире
армения
азербайджан
баку
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951819791_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_43392ee6b530c91a9ebbf6928a9c1d2f.jpg
ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна останутся у здания парламента, сообщил лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. "Мы никуда отсюда уходить не собираемся", - сказал Галстанян. Полиция не пропускает участников акции на прилегающую к парламенту улицу Демирчяна. В воскресенье лидер протестов архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозицию инициировать 11 июня внеочередное заседание парламента, в повестку которого должен войти вопрос отставки правительства, а своих сторонников к беспрерывной 96-часовой борьбе. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
https://ria.ru/20240514/armeniya-1945621525.html
армения
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция в Ереване с требованием отставки Пашиняна
Участники акции с требованием отставки Пашиняна в Ереване направились к зданиям парламента и администрации президента
2024-06-09T22:45
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951819791_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_24cf2fbccae7fbd32470c1d6b1f473f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян
В Ереване участники протеста намерены остаться у здания парламента

Архиепископ Баграт: участники протеста останутся у здания парламента Армении

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна останутся у здания парламента, сообщил лидер движения архиепископ Баграт Галстанян.
"Мы никуда отсюда уходить не собираемся", - сказал Галстанян.
Полиция не пропускает участников акции на прилегающую к парламенту улицу Демирчяна.
В воскресенье лидер протестов архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозицию инициировать 11 июня внеочередное заседание парламента, в повестку которого должен войти вопрос отставки правительства, а своих сторонников к беспрерывной 96-часовой борьбе.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
"Жестокая реальность". Куда приведут протесты против Пашиняна
14 мая, 08:00
 
В миреАрменияАзербайджанБакуНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала