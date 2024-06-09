https://ria.ru/20240609/armeniya-1951831420.html
В Ереване участники протеста намерены остаться у здания парламента
В Ереване участники протеста намерены остаться у здания парламента - РИА Новости, 09.06.2024
В Ереване участники протеста намерены остаться у здания парламента
Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна останутся у здания парламента, сообщил лидер движения архиепископ... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T22:45
2024-06-09T22:45
2024-06-09T23:08
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ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна останутся у здания парламента, сообщил лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. "Мы никуда отсюда уходить не собираемся", - сказал Галстанян. Полиция не пропускает участников акции на прилегающую к парламенту улицу Демирчяна. В воскресенье лидер протестов архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозицию инициировать 11 июня внеочередное заседание парламента, в повестку которого должен войти вопрос отставки правительства, а своих сторонников к беспрерывной 96-часовой борьбе. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
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Акция в Ереване с требованием отставки Пашиняна
Участники акции с требованием отставки Пашиняна в Ереване направились к зданиям парламента и администрации президента
2024-06-09T22:45
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян
В Ереване участники протеста намерены остаться у здания парламента
Архиепископ Баграт: участники протеста останутся у здания парламента Армении
ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна останутся у здания парламента, сообщил лидер движения архиепископ Баграт Галстанян.
"Мы никуда отсюда уходить не собираемся", - сказал Галстанян.
Полиция не пропускает участников акции на прилегающую к парламенту улицу Демирчяна.
В воскресенье лидер протестов архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозицию инициировать 11 июня внеочередное заседание парламента, в повестку которого должен войти вопрос отставки правительства, а своих сторонников к беспрерывной 96-часовой борьбе.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном
и передачи Баку
ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.