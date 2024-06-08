Во Франции задержали трех молдаван за граффити с гробами, сообщили СМИ
BFMTV: в Париже задержали трех молдаван за граффити с гробами французских солдат
ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Французские правоохранители задержали трех молдаван, подозреваемых в нанесении в Париже граффити, изображающих гробы "французских солдат на Украине", сообщает в субботу телеканал BFMTV.
"Три человека молдавской национальности были задержаны и помещены под стражу. Их подозревают в том, что они являются авторами граффити гробов в Париже с надписью "французский солдат на Украине", - передает канал.
Отмечается, что в момент задержания в ночь с пятницы на субботу у трех подозреваемых нашли краску, перчатки и трафареты.
Накануне телеканал телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции сообщил, что в седьмом округе Парижа, где находится Эйфелева башня, обнаружили пять граффити, изображающих гробы "французских солдат на Украине". Согласно телеканалу, некая группа взяла ответственность за эту акцию и заявила о наличии таких граффити в других местах города. Группа добавила, что эти меры стали "ответом на неадекватные действия французских властей по отношению к активистам, оставившим гробы у Эйфелевой башни".
Ранее сообщалось, что три человека задержаны после того, как у Эйфелевой башни были обнаружены пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат "Солдаты Франции, погибшие на Украине". Задержанными оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. Телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщил, что им не стали предъявлять обвинения. Позднее телеканал RTL со ссылкой на источники, знакомые с делом, сообщил, что двое из трех иностранцев будут депортированы из Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. В четверг французский премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.