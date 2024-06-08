https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951608273.html
Россия живет полноценной жизнью, несмотря на СВО и санкции, заявил Швыдкой
Россия живет полноценной жизнью, несмотря на СВО и санкции, заявил Швыдкой - РИА Новости, 08.06.2024
Россия живет полноценной жизнью, несмотря на СВО и санкции, заявил Швыдкой
Россия живет полноценной жизнью, несмотря на все сложности, связанные со специальной военной операцией и беспрецедентное санкционное давление, заявил РИА... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T10:55
2024-06-08T10:55
2024-06-08T11:35
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Россия живет полноценной жизнью, несмотря на все сложности, связанные со специальной военной операцией и беспрецедентное санкционное давление, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Россия, несмотря на все сложности, связанные со специальной военной операцией, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, живет нормальной полноценной жизнью", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости. Он отметил, что Петербургский международный экономический форум тому свидетельство. "Я считаю, что такого рода усилия нельзя оставлять", - заключил спецпредставитель президента РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Читайте полный текст интервью Михаила Швыдкого>>
https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951603726.html
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россия, михаил швыдкой
ПМЭФ-2024, Россия, Михаил Швыдкой
Россия живет полноценной жизнью, несмотря на СВО и санкции, заявил Швыдкой
Швыдкой: Россия живет полноценной жизнью, несмотря на санкции и СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Россия живет полноценной жизнью, несмотря на все сложности, связанные со специальной военной операцией и беспрецедентное санкционное давление, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Россия, несмотря на все сложности, связанные со специальной военной операцией, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, живет нормальной полноценной жизнью", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости.
Он отметил, что Петербургский международный экономический форум тому свидетельство. "Я считаю, что такого рода усилия нельзя оставлять", - заключил спецпредставитель президента РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.