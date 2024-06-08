https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951608273.html

Россия живет полноценной жизнью, несмотря на СВО и санкции, заявил Швыдкой

Россия живет полноценной жизнью, несмотря на СВО и санкции, заявил Швыдкой - РИА Новости, 08.06.2024

Россия живет полноценной жизнью, несмотря на СВО и санкции, заявил Швыдкой

Россия живет полноценной жизнью, несмотря на все сложности, связанные со специальной военной операцией и беспрецедентное санкционное давление, заявил РИА... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T10:55

2024-06-08T10:55

2024-06-08T11:35

пмэф-2024

россия

михаил швыдкой

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Россия живет полноценной жизнью, несмотря на все сложности, связанные со специальной военной операцией и беспрецедентное санкционное давление, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Россия, несмотря на все сложности, связанные со специальной военной операцией, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, живет нормальной полноценной жизнью", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости. Он отметил, что Петербургский международный экономический форум тому свидетельство. "Я считаю, что такого рода усилия нельзя оставлять", - заключил спецпредставитель президента РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Читайте полный текст интервью Михаила Швыдкого>>

https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951603726.html

https://ria.ru/20240608/muzey-1951578204.html

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2024

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россия, михаил швыдкой