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Россия живет полноценной жизнью, несмотря на СВО и санкции, заявил Швыдкой - РИА Новости, 08.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
10:55 08.06.2024 (обновлено: 11:35 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951608273.html
Россия живет полноценной жизнью, несмотря на СВО и санкции, заявил Швыдкой
Россия живет полноценной жизнью, несмотря на СВО и санкции, заявил Швыдкой - РИА Новости, 08.06.2024
Россия живет полноценной жизнью, несмотря на СВО и санкции, заявил Швыдкой
Россия живет полноценной жизнью, несмотря на все сложности, связанные со специальной военной операцией и беспрецедентное санкционное давление, заявил РИА... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T10:55
2024-06-08T11:35
пмэф-2024
россия
михаил швыдкой
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Россия живет полноценной жизнью, несмотря на все сложности, связанные со специальной военной операцией и беспрецедентное санкционное давление, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Россия, несмотря на все сложности, связанные со специальной военной операцией, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, живет нормальной полноценной жизнью", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости. Он отметил, что Петербургский международный экономический форум тому свидетельство. "Я считаю, что такого рода усилия нельзя оставлять", - заключил спецпредставитель президента РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Читайте полный текст интервью Михаила Швыдкого&gt;&gt;
https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951603726.html
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россия, михаил швыдкой
ПМЭФ-2024, Россия, Михаил Швыдкой
Россия живет полноценной жизнью, несмотря на СВО и санкции, заявил Швыдкой

Швыдкой: Россия живет полноценной жизнью, несмотря на санкции и СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на ПМЭФ-2024
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Россия живет полноценной жизнью, несмотря на все сложности, связанные со специальной военной операцией и беспрецедентное санкционное давление, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Россия, несмотря на все сложности, связанные со специальной военной операцией, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, живет нормальной полноценной жизнью", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости.
Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Швыдкой призвал не сравнивать российское кино с голливудским
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Он отметил, что Петербургский международный экономический форум тому свидетельство. "Я считаю, что такого рода усилия нельзя оставлять", - заключил спецпредставитель президента РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Читайте полный текст интервью Михаила Швыдкого>>
 
ПМЭФ-2024РоссияМихаил Швыдкой
 
 
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