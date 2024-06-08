https://ria.ru/20240608/selkhozmashiny-1951623268.html

Кубань планирует в 2024 году собрать более 150 белорусских сельхозмашин

Кубань планирует в 2024 году собрать более 150 белорусских сельхозмашин - РИА Новости, 08.06.2024

Кубань планирует в 2024 году собрать более 150 белорусских сельхозмашин

Краснодарский край планирует в 2024 году собрать более 150 единиц белорусских сельхозмашин, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по результатам рабочей РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T12:47

2024-06-08T12:47

2024-06-08T12:47

краснодарский край

краснодарский край

белоруссия

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вениамин кондратьев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Краснодарский край планирует в 2024 году собрать более 150 единиц белорусских сельхозмашин, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по результатам рабочей встречи в рамках ПМЭФ-2024. "С холдингом "Гомсельмаш" завершается строительство цеха по сборке жаток. До октября планируют ввести обновленное производство в эксплуатацию. В планах на этот год – собрать более 150 единиц комбайнов и жаток", - сообщили в краевой администрации со ссылкой на слова Кондратьева. Он отметил, что сегодня сотрудничество Краснодарского края и Беларуси находится "на высочайшем уровне". Регион активно выстраивает с республикой торговые отношения. Так в 2023 году товарооборот достиг 40 миллиардов российских рублей. Посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой также сообщил о планах изучить возможность строительства торгового дома кубанских товаров в Минске и выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240525/plodokhranilische-1948303284.html

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краснодарский край, белоруссия, россия, вениамин кондратьев