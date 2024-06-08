https://ria.ru/20240608/obstrely-1951621646.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 08.06.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T12:32

2024-06-08T12:32

2024-06-08T12:33

в мире

донецк

макеевка

украина

сцкк

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 - населенный пункт Калиново - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 11.05 по 12.10 мск украинские войска выпустили по Донецку 26 "натовских" снарядов, отмечает представительство. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк, макеевка, украина, сцкк, нато