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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 08.06.2024
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12:32 08.06.2024 (обновлено: 12:33 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/obstrely-1951621646.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 08.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T12:32
2024-06-08T12:33
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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 - населенный пункт Калиново - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 11.05 по 12.10 мск украинские войска выпустили по Донецку 26 "натовских" снарядов, отмечает представительство. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, макеевка, украина, сцкк, нато
В мире, Донецк, Макеевка, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 28 натовских снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 - населенный пункт Калиново - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, с 11.05 по 12.10 мск украинские войска выпустили по Донецку 26 "натовских" снарядов, отмечает представительство.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреДонецкМакеевкаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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