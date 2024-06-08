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В Запорожской области создали уникальную концепцию воспитания и образования - РИА Новости, 08.06.2024
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17:29 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/obrazovanie-1951673412.html
В Запорожской области создали уникальную концепцию воспитания и образования
В Запорожской области создали уникальную концепцию воспитания и образования - РИА Новости, 08.06.2024
В Запорожской области создали уникальную концепцию воспитания и образования
Концепцию инновационно-образовательной территории для воспитания детей от дошкольного возраста до подготовки из них специалиста создали в Запорожской области,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T17:29
2024-06-08T17:29
запорожская область
россия
китай
владимир путин
евгений балицкий
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Концепцию инновационно-образовательной территории для воспитания детей от дошкольного возраста до подготовки из них специалиста создали в Запорожской области, сообщили РИА Новости в правительстве региона. По информации властей, в концепцию развития Запорожской области, которая согласована главой региона Евгением Балицким с президентом России Владимиром Путиным, вошла уникальная концепция инновационно-образовательной территории на базе области. Отмечается, что она увязывает кадровый аспект развития региона и классическую линейку образования: от дошкольного, школьного, среднего, профессионального и до высшего образования с реальным сектором экономики. По данным правительства, этот вопрос затрагивался во время визита Путина в Китай, а также вызвало интерес на Западе. Так, чешское издание "Этносоциум" опубликовало статью о развитии среднего профессионального образования Запорожской области, об уникальности региона рамках глобальной темы "русского мира". Отмечается, что вопрос развития области и образования обсуждался также в прошлом году на Первом Азовском Экологическом Форуме в Бердянске, в этом году – на научно-практической конференции. "Актуальные проблемы экологии Азовского моря". Кроме того вопросы демографии и поддержки традиционных семейных ценностей поднимп обсуждались на знаковой конференции "Многодетная российская семья – ключевой ресурс демографического развития". "Наши специалисты выступили с докладом в рамках стратегии развития Запорожской области, которая будет представлена в Заксобрании Запорожской области. В документе две основные позиции. Первая: государственно-частное управление ключевыми отраслями и предприятиями Запорожской области. И вторая: позиционирование Азово-Черноморского кластера как инновационно образовательной платформы для создания инфраструктуры. В её рамках мы можем воспитывать молодое поколение как субъектов стратегического значения с горизонтом планирования на 25-летний период", - цитирует правительство в сообщении слова заместителя председателя правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов. Гуськов, отмечается в сообщении, является автором манифеста "Обращение к Человечеству об организации единой инновационной образовательной платформы по формированию сознания жителей планеты Земля на базе идеологемы "Русский Мир", "Такой подход позволяет подняться над уровнем национальных, религиозных и любых других противоречий, поскольку позиционирование Азово-Черноморского региона идёт в концепции "Территории для будущего поколения", то есть для всех детей мира", - говорится в сообщении правительства. Отмечается, что условия Азово-Черноморского региона идеальны для обучения детей , и сейчас перед руководством Запорожской области сейчас стоит задача сформировать соответствующую инфраструктуру.
https://rsport.ria.ru/20240602/monson-1949965686.html
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запорожская область, россия, китай, владимир путин, евгений балицкий
Запорожская область, Россия, Китай, Владимир Путин, Евгений Балицкий
В Запорожской области создали уникальную концепцию воспитания и образования

В Запорожской области создали концепцию инновационно-образовательной территории

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПразднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Концепцию инновационно-образовательной территории для воспитания детей от дошкольного возраста до подготовки из них специалиста создали в Запорожской области, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
По информации властей, в концепцию развития Запорожской области, которая согласована главой региона Евгением Балицким с президентом России Владимиром Путиным, вошла уникальная концепция инновационно-образовательной территории на базе области. Отмечается, что она увязывает кадровый аспект развития региона и классическую линейку образования: от дошкольного, школьного, среднего, профессионального и до высшего образования с реальным сектором экономики. По данным правительства, этот вопрос затрагивался во время визита Путина в Китай, а также вызвало интерес на Западе. Так, чешское издание "Этносоциум" опубликовало статью о развитии среднего профессионального образования Запорожской области, об уникальности региона рамках глобальной темы "русского мира".
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Отмечается, что вопрос развития области и образования обсуждался также в прошлом году на Первом Азовском Экологическом Форуме в Бердянске, в этом году – на научно-практической конференции.
"Актуальные проблемы экологии Азовского моря". Кроме того вопросы демографии и поддержки традиционных семейных ценностей поднимп обсуждались на знаковой конференции "Многодетная российская семья – ключевой ресурс демографического развития".
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"Наши специалисты выступили с докладом в рамках стратегии развития Запорожской области, которая будет представлена в Заксобрании Запорожской области. В документе две основные позиции. Первая: государственно-частное управление ключевыми отраслями и предприятиями Запорожской области. И вторая: позиционирование Азово-Черноморского кластера как инновационно образовательной платформы для создания инфраструктуры. В её рамках мы можем воспитывать молодое поколение как субъектов стратегического значения с горизонтом планирования на 25-летний период", - цитирует правительство в сообщении слова заместителя председателя правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов.
Гуськов, отмечается в сообщении, является автором манифеста "Обращение к Человечеству об организации единой инновационной образовательной платформы по формированию сознания жителей планеты Земля на базе идеологемы "Русский Мир",
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"Такой подход позволяет подняться над уровнем национальных, религиозных и любых других противоречий, поскольку позиционирование Азово-Черноморского региона идёт в концепции "Территории для будущего поколения", то есть для всех детей мира", - говорится в сообщении правительства.
Отмечается, что условия Азово-Черноморского региона идеальны для обучения детей , и сейчас перед руководством Запорожской области сейчас стоит задача сформировать соответствующую инфраструктуру.
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