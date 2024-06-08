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На дороге "Сосновый Бор — Санкт-Петербург" автобус столкнулся с "Камазом"
На дороге "Сосновый Бор — Санкт-Петербург" автобус столкнулся с "Камазом" - РИА Новости, 08.06.2024
На дороге "Сосновый Бор — Санкт-Петербург" автобус столкнулся с "Камазом"
Порядка 10 человек пострадали на дороге "Сосновый Бор - Санкт-Петербург" при столкновении рейсового автобуса с "Камазом", полиция проводит проверку, сообщило ГУ РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T17:44
2024-06-08T17:44
2024-06-08T17:50
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
ломоносовский район
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Порядка 10 человек пострадали на дороге "Сосновый Бор - Санкт-Петербург" при столкновении рейсового автобуса с "Камазом", полиция проводит проверку, сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале."Полиция Ломоносовского района Ленобласти проводит проверку по факту столкновения автобуса с Камазом. 8 июня в 16.36 на автодороге "Сосновый Бор - Санкт-Петербург", на перекрестке Красная Горка, произошло столкновение рейсового автобуса с автомобилем "Камаз". По предварительным данным, в результате ДТП пострадало около 10 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что полицией проводится проверка обстоятельств происшествия.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, ломоносовский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ломоносовский район
На дороге "Сосновый Бор — Санкт-Петербург" автобус столкнулся с "Камазом"
МВД: на дороге "Сосновый Бор — Санкт-Петербург" автобус столкнулся с "Камазом"