https://ria.ru/20240608/dtp-1951676464.html

На дороге "Сосновый Бор — Санкт-Петербург" автобус столкнулся с "Камазом"

На дороге "Сосновый Бор — Санкт-Петербург" автобус столкнулся с "Камазом" - РИА Новости, 08.06.2024

На дороге "Сосновый Бор — Санкт-Петербург" автобус столкнулся с "Камазом"

Порядка 10 человек пострадали на дороге "Сосновый Бор - Санкт-Петербург" при столкновении рейсового автобуса с "Камазом", полиция проводит проверку, сообщило ГУ РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:44

2024-06-08T17:44

2024-06-08T17:50

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

ломоносовский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Порядка 10 человек пострадали на дороге "Сосновый Бор - Санкт-Петербург" при столкновении рейсового автобуса с "Камазом", полиция проводит проверку, сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале."Полиция Ломоносовского района Ленобласти проводит проверку по факту столкновения автобуса с Камазом. 8 июня в 16.36 на автодороге "Сосновый Бор - Санкт-Петербург", на перекрестке Красная Горка, произошло столкновение рейсового автобуса с автомобилем "Камаз". По предварительным данным, в результате ДТП пострадало около 10 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что полицией проводится проверка обстоятельств происшествия.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

санкт-петербург

ленинградская область

ломоносовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, ломоносовский район