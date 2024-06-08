Румяные и ажурные: лучшие пошаговые рецепты блинов на Масленицу

Блины занимают важное место среди масленичных традиций. Как сложилась традиция печь блины и почему именно они – главный символ Масленицы, как сделать их тонкими и какую начинку выбрать, лучшие рецепты, – в материале РИА Новости.

Блины на масленицу

Масленица имеет свою уникальную историю, традиции и обряды. По народным поверьям, румяные круглые блины символизируют солнце, тепло, изобилие. Наши предки верили, что в масленичную неделю, чтобы наполнить себя энергией солнца, каждый член семьи должен съесть блин. Масленицу и сегодня принято отмечать блинами и массовыми гуляньями. В 2024 году ее празднование начнется 11 марта и продлится до 17 числа – Прощеного воскресенья.

“Блины на Масленицу – это не просто традиция, это целая символика. Их круглая форма и золотистый цвет напоминают солнце, которое возвращается, чтобы осветить землю после долгих зимних месяцев. Пекут их как символ тепла, благополучия и изобилия. Именно поэтому в каждом доме в это время аромат свежих блинов наполняет пространство, объединяя семью за общим столом”, – комментирует Даниэль Первов, эксперт в области эзотерики.

Почему на масленицу пекут именно блины

На Масленицу пекут блины по нескольким причинам, эти традиции имеют глубокие исторические корни. По одной из версий – это способ расположить к себе светило. Люди таким образом пытались задобрить солнце и уговорить его светить ярче, чтобы холодную зиму скорее заменила теплая весна.

“Масленица – языческий праздник. Она проходила в день весеннего равноденствия, когда древние славяне отмечали Новый год. В те времена люди боялись богов. И считали, что от их благосклонности зависит погода и хороший урожай. Блины символизировали круглое, золотистое, румяное солнце. На Руси верили, что красивые и вкусные блины помогут задобрить его, помочь хорошо прогреть землю и подарить богатый урожай. Тогда блины пекли из трех ингредиентов – муки, молока и воды”, – говорит Ольга Ващенко, руководитель мультиформатного кейтеринга "Комбо Фуршет", создатель онлайн-школы "Фуршетный мастер".

Сегодня блинчики готовят из разных видов муки в зависимости от вкусовых предпочтений. Пшеничная имеет хорошие связывающие свойства и придает им мягкую текстуру. Гречневая мука имеет уникальный вкус. Блины из овсяной муки с слегка ореховым оттенком. Кукурузная добавляет сладковатый привкус и отлично сочетается со сладкими начинками. А блины из ржаной муки терпкие.

Как сложилась традиция, что первый блин комом

По мнению славян, весной вместе с теплом на землю возвращались души умерших. Поэтому на Масленице первый блин – за упокой. Некоторые эксперты считают, что в старину духов предков называли комами, отсюда и возникла поговорка: “Первый блин комам, блин второй – знакомым, третий блин – дальней родне, а четвертый – мне”. После принятия христианства эта традиция сохранилась. Первый блин отдавали нищим, чтобы они помянули усопших. В Прощёное воскресенье приносили блины на могилы родственников.

Известное выражение “первый блин комом” ассоциируется и с бытовой ситуацией, когда при выпекании первый блин может плохо перевернуться и превратиться в комок. Что часто происходит из-за неправильной консистенции теста или нехватки опыта в их приготовлении, если сковорода недостаточно разогрета или плохо смазана маслом.

Пошаговые рецепты вкусных блинов

Румяные, ажурные, с припеком, на молоке, воде или кефире, с начинками или просто со сметаной – блины являются главным угощением праздничного масленичного стола. Можно воспользоваться классическим рецептом выпекания или поэкспериментировать с разными вкусами.

Классические блины на молоке

Блины на молоке получаются тонкими и бархатистыми. Несомненно, при приготовлении молочных блинов есть свои тонкости и секреты. Своим рецептом кружевных блинчиков на молоке поделилась Ольга Ващенко.

Классические блины на молоке Категория Выпечка Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 1 л молоко 2 шт. яйца 2,5 г сода 15 г сахар 500 г мука 45 мл растительное масло по вкусу соль Приготовление 1. Взбить яйца с сахаром и солью. 2. Добавить половину молока, муку, соду, хорошо перемешать, чтобы не было комочков. 3. Влить оставшееся молоко. И в самом конце добавить масло. 4. Дать тесту отдохнуть 5-10 минут и жарить блины на хорошо разогретой сковороде.

Еще один бюджетный рецепт вкусных блинов на молоке и воде от эксперта. Такие блины получаются тонкие и эластичные.

Блины на молоке и воде Категория Выпечка Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 5 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 2 шт. яйцо 170 г мука 250 г вода 250 г молоко 2,5 г соль 15 г сахар 15 мл растительное масло Приготовление 1. Взбить яйца, соль и сахар. 2. В отдельную миску всыпать муку, постепенно влить воду комнатной температуры, хорошо перемешать венчиком. Затем добавить яичную массу, одну столовую ложку растительного масла и снова хорошо перемешать. 3. Добавить молоко и еще раз все смешать. Тесто должно получиться однородным и без комочков. 4. Жарить блины на среднем огне с двух сторон до румяности.

Рецепт блинов, которые можно использовать для сборки блинного торта, рассказал Михаил Котелевский, управляющий MILK&SNOW в гастроквартале "Три вокзала. Депо".

Рецепт блинов, которые можно использовать для сборки блинного торта Категория Выпечка Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 5 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 4 шт. яйцо 1 л молоко 530 г мука пшеничная 50 г сахар 10 г соль 80 г масло подсолнечное 2 г ванилин Приготовление 1. Взбить миксером или венчиком яйца, сахар и соль. 2. Влить в яичную массу молоко и добавить муку. После добавить ванилин и подсолнечное масло. 3. Жарить тесто на предварительно разогретой сковороде. 4. Перед подачей можно смазать блины сливочным маслом.

Классические блины на воде Классические блины на воде – это альтернативный вариант для веганов или тех, кто хочет избежать использования молока. Базовый рецепт приготовления тонких классических блинов на воде, которые отлично подойдут для сладких и соленых начинок. Категория Выпечка Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 250 г мука 500 мл вода 2 шт. яйцо 15 мл растительное масло 15 г сахар по вкусу соль Приготовление 1. В большой миске смешать муку, воду, яйца, растительное масло, сахар и соль до получения гладкого теста. 2. Дать ему постоять в течение 15-20 минут, чтобы мука набухла. 3. Разогреть сковороду и слегка смазать ее маслом или растительным жиром. 4. Вылить небольшое количество теста на сковороду и равномерно распределить его по всей поверхности, чтобы получить тонкий слой блина. 5. Обжаривать блины до золотистого цвета, затем перевернуть и поджарить с другой стороны.

Другие рецепты

Есть множество рецептов блинного теста. Разные виды муки, такие как пшеничная, гречневая или овсяная, придают блинам различные текстуры и вкусы. Кроме того, добавление ягод, шоколада, сыра или зеленых трав в тесто может придавать им новые ароматы. Экспериментирование с начинками также способно придать новый оригинальный вкус блинам.

Шоколадные блины Категория Выпечка Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 4 шт. яйцо 60 г шоколад 250 г пшеничная мука 250 мл молоко 190 мл йогурт 30 мл шоколадный сироп 30 г сахар 10 г разрыхлитель 5 г соль по вкусу масло растительное Приготовление 1. Растопить шоколад на водяной бане. 2. В миске взбить яйца и добавить к ним растопленный шоколад, муку, молоко, йогурт, шоколадный сироп, сахар, разрыхлитель и соль. 3. Тщательно все перемешать до однородного состояния. 4. Оставить на 5-10 минут в прохладном месте. 5. Хорошо разогреть смазанную маслом сковороду на среднем огне. 6. Жарить блины с обеих сторон до готовности, по необходимости добавляя масло. © iStock.com / Qwart Шоколадные блины © iStock.com / Qwart

Лимонные блины Категория Выпечка Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 30 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 2 шт. яйцо 210 г мука пшеничная 300 мл молоко 45 г сахар 1/4 шт. лимон по вкусу масло растительное для жарки Приготовление 1. Взбить куриные яйца в глубокой емкости и всыпать сахар. Чтобы блины не получились кислыми можно увеличить дозу сахара. 2. Влить молоко и тщательно взбить все содержимое емкости. 3. Натереть цедру с четверти лимона и выжать сок. 4. Всыпать пшеничную муку высшего сорта, перемешать содержимое, чтобы не образовались комочки. 5. Добавить растительное масло, перемешать и оставить тесто на 20 минут. 6. Спустя указанное время прогреть сковороду, смазанную растительным маслом. 7. Обжаривать блины с обеих сторон по минуте. 8. Подавать блины теплыми с медом или другим сладким соусом.

Блины на кефире Категория Выпечка Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 700 мл кефир 500 г мука 2 шт. яйцо 30 г сахар 2,5 г сода Приготовление 1. Муку просеять и разбить в нее яйца, но не смешивать их. 2. Добавить в муку соду и сахар и слегка смешать. 3. Влить два стакана кефира и замесить тесто. 4. Залить в тесто еще один стакан кефира и снова все перемешать до однородного состояния. 5. Разогреть сковороду, смазать растительным маслом и порционно выливать тесто, чтобы получить тонкие блины. 6. Жарить на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Блины из куриной печени Категория Закуска Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 1 г яйцо 500 г печень куриная 200 г молоко 60 г мука по вкусу соль по вкусу масло растительное для жарки Приготовление 1. Куриную печень промыть, обсушить и перекрутить в мясорубке или измельчить блендером. 2. В полученную массу влить молоко и добавить яйцо. 3. Тщательно перемешать и высыпать муку. Добавить соль по вкусу и еще раз хорошо перемешать. 4. Тесто по консистенции должно быть как густая сметана. 5. Порционно влить тесто на разогретую сковороду с растительным маслом. 6. Обжарить каждый блинчик на среднем огне с двух сторон до небольшой румяности. 7. Подавать печеночные блинчики рекомендуется теплыми.

От чего зависит толщина и количество дырочек

Толщина блинов и количество дырочек напрямую зависят от консистенции теста. Более жидкое тесто позволит приготовить тонкие кружевные блины, в то время как густое сделает их толще и плотнее.

Ольга Ващенко поясняет, что выпекать блины нужно на сковороде с очень толстым дном, желательно чугунной. Важно перед этим хорошо ее разогреть.

“Блины любят масло. Даже идеальное тесто не превратится в блины с дырочками на сухой сковороде. Нужно смазать ее тонким слоем масла. Оно при нагревании будет образовывать пузырьки воздуха, которые оставят дырочки в тесте. Сахар делает блины румяными. Но при его избытке тесто станет жестким. Поэтому важно соблюдать баланс”, - говорит эксперт.

Как приготовить тонкие блины

Чтобы блины получились тонкими нужно сделать жидкое тесто. Ольга Ващенко отмечает, что при использовании домашнего жирного молока следует разбавить его водой. После приготовления теста, ему нужно позволить отдохнуть не более 10 минут. Иначе блины получатся толстые и плотные. Также, причиной толстых блинов является большое количество белка (в домашнем молоке), муки, сахара и недостаток яиц.

Даниэль Первов отмечает, что главное – это не совершенство каждого блина, а тепло и радость, которые близкие дарят друг другу, собираясь за одним столом.

Что можно положить в качестве начинки для блинов

© iStock.com / iko636 Блины с начинкой из курицы и грибов © iStock.com / iko636 Блины с начинкой из курицы и грибов

Блины на Масленицу подают с самыми разнообразными начинками: сладкие, соленые, с кислинкой.

Популярные сладкие начинки:

крем маскарпоне с ягодами;

крем маскарпоне с ягодами; творог с сахаром и изюмом или ягодами;

творог с сахаром и изюмом или ягодами; шоколадные начинки с кремом;

шоколадные начинки с кремом; разнообразные фруктовые и ягодные топпинги;

разнообразные фруктовые и ягодные топпинги; медовые или карамельные;

медовые или карамельные; ореховые начинки.

Соленые начинки:

грибная начинка с луком и зеленью;

грибная начинка с луком и зеленью; фаршированные мясные начинки: говядина, свинина, курица;

фаршированные мясные начинки: говядина, свинина, курица; икра и рыбные начинки: лосось, креветки, кальмары;

икра и рыбные начинки: лосось, креветки, кальмары; сырно-ветчинная начинка с зеленью;

сырно-ветчинная начинка с зеленью; овощные начинки: шпинат, спаржа, помидоры.

Рецептом мясной начинки для блинов поделилась Ольга Ващенко.

“Гости всегда спрашивают, как мне удается сделать такой сочный фарш для блинов. Для фарша понадобится свинина и куриная грудка. Нужно не жарить, а томить его на медленном огне в собственном соку. Добавить мелко нарезанный лук, черный перец, паприку. А в конце кусочек сливочного масла и кинзу. Это очень вкусно”.

Среди сладких начинок эксперт выделяет йогурт с ягодами. Для ее приготовления нужно 200 грамм любых ягод поместить в кастрюлю, добавить 80 грамм сахара, прогреть, постоянно помешивая. Слить лишнюю жидкость, добавить 1 ст. ложку крахмала. После того как масса остынет добавить 3 ст. ложки жирного йогурта. Такую начинку оценят и взрослые, и дети.