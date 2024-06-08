https://ria.ru/20240608/bespilotnik-1951567930.html
В Ростовской области уничтожили беспилотник
В Ростовской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 08.06.2024
В Ростовской области уничтожили беспилотник
Система противовоздушной обороны около 0.30 мск сбила в районе Новошахтинска Ростовской области беспилотник, последствий на земле нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T01:29
2024-06-08T01:29
2024-06-08T02:37
специальная военная операция на украине
новошахтинск
ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Система противовоздушной обороны около 0.30 мск сбила в районе Новошахтинска Ростовской области беспилотник, последствий на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев. "В 00.30 (мск) в районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны сбит БПЛА. Последствий на земле нет", - написал он в Telegram-канале.
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новошахтинск, ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Новошахтинск, Ростовская область, Василий Голубев
В Ростовской области уничтожили беспилотник
Губернатор Голубев: ПВО сбила над Ростовской областью БПЛА