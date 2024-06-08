https://ria.ru/20240608/bespilotnik-1951567930.html

В Ростовской области уничтожили беспилотник

В Ростовской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 08.06.2024

В Ростовской области уничтожили беспилотник

Система противовоздушной обороны около 0.30 мск сбила в районе Новошахтинска Ростовской области беспилотник, последствий на земле нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T01:29

2024-06-08T01:29

2024-06-08T02:37

специальная военная операция на украине

новошахтинск

ростовская область

василий голубев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590742820_0:9:675:389_1920x0_80_0_0_9ad882e7e58ecc32bcbe5edfa5f0211f.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Система противовоздушной обороны около 0.30 мск сбила в районе Новошахтинска Ростовской области беспилотник, последствий на земле нет, сообщил губернатор Василий Голубев. "В 00.30 (мск) в районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны сбит БПЛА. Последствий на земле нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240313/drony-1932707726.html

новошахтинск

ростовская область

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новошахтинск, ростовская область, василий голубев