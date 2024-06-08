https://ria.ru/20240608/artemovsk-1951574951.html

Пушилин исключил возможность разминирования Артемовска в настоящий момент

Пушилин исключил возможность разминирования Артемовска в настоящий момент - РИА Новости, 08.06.2024

Пушилин исключил возможность разминирования Артемовска в настоящий момент

Артёмовск в настоящий момент не готов к разминированию, для этого необходимо дальше отодвинуть линию боевого соприкосновения, но с учетом освобождения Клещеевки РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T04:08

2024-06-08T04:08

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Артёмовск в настоящий момент не готов к разминированию, для этого необходимо дальше отодвинуть линию боевого соприкосновения, но с учетом освобождения Клещеевки и Андреевки и продвижения российских войск в этом направлении ситуация улучшается, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин "Прямо сейчас не готов (Артёмовск к проведению разминирования - ред.), но ситуация улучшается с учетом освобождения Клещеевки, Андреевки и продвижения наших подразделений в этом направлении. Поэтому здесь, конечно, мы рассчитываем, что удастся противника отодвинуть в какой-то обозримой перспективе от Артёмовска дальше. И это уже, в свою очередь, позволит тогда прийти к первым этапам восстановления города", - сказал Пушилин. К первым этапам восстановления Артёмовска глава ДНР отнес осмотр, разбор завалов и разминирование, к которым не получалось приступить из-за "пристального внимания со стороны украинских вооруженных формирований и украинского режима в целом". "С учетом болезненности для них потери данного населенного пункта и того, что они, конечно же, затрачивали огромный ресурс на то, чтобы не дать возможности приступить ни к каким работам в самом Артемовске, потому что для них это было бы дополнительным ударом, если бы в Артёмовске начались такие работы, подобные тем, которые мы видели, допустим, в Мариуполе", - пояснил Пушилин. Артёмовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240226/artemovsk-1929487648.html

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928544245.html

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в мире, артемовск, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин