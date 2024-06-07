https://ria.ru/20240607/zavorotnyuk-1951263556.html

Семья Заворотнюк опровергла сообщения, что актриса находилась в хосписе

Семья Заворотнюк опровергла сообщения, что актриса находилась в хосписе - РИА Новости, 07.06.2024

Семья Заворотнюк опровергла сообщения, что актриса находилась в хосписе

Семья заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк заявила, что актриса во время болезни никогда не находилась в хосписе – муж актрисы Петр Чернышов не мог... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:23

2024-06-07T11:23

2024-06-07T11:23

шоубиз

анастасия заворотнюк

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Семья заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк заявила, что актриса во время болезни никогда не находилась в хосписе – муж актрисы Петр Чернышов не мог такого допустить. Заворотнюк скончалась 30 мая в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Прощание с актрисой прошло в Покровском монастыре, похоронили Заворотнюк на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище. "Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил", - говорится в посте, опубликованном в официальном аккаунте Заворотнюк в соцсети.Также родственники актрисы поблагодарили всех врачей, специалистов и персонал клиники, в которой проходила лечение Заворотнюк. По словам близких артистки, благодаря этим людям "у нее были эти пять лет". "Отдельно сегодня мы хотим поблагодарить самых лучших врачей и весь замечательный персонал лучшей клиники... Спасибо всем, что никогда не задавали никаких вопросов и буквально по глазам понимали, нужна ли ваша помощь. За вашу чуткость, неравнодушие, профессионализм, за весь большой и важный труд - огромное спасибо всему коллективу! <…> За эти годы все вы стали нашей семьей", - добавляется в сообщении. Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.

https://ria.ru/20240531/zavorotnyuk-1949716915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

анастасия заворотнюк, россия, новости культуры