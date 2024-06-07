https://ria.ru/20240607/zakharova-1951269917.html

МИД: Москва ответит при присвоении доходов от российских активов для Киева

МИД: Москва ответит при присвоении доходов от российских активов для Киева - РИА Новости, 07.06.2024

МИД: Москва ответит при присвоении доходов от российских активов для Киева

Россия даст ответ в случае присвоения доходов от замороженных российских активов в рамках схемы по погашению кредита для киевского режима, заявила официальный... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:29

2024-06-07T11:29

2024-06-07T11:29

экономика

россия

сша

украина

мария захарова

владимир путин

g7

евросоюз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия даст ответ в случае присвоения доходов от замороженных российских активов в рамках схемы по погашению кредита для киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее американские власти и западные СМИ сообщали об обсуждении использования доходов от замороженных активов РФ для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, по большей части находящихся в Европе. Страны ЕС ранее планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева. "Фактически российские резервы планируется явочным порядком наделить статусом залога, будущая прибыль от которого не только будет моментально присвоена руками западников, но и потрачена на очередные военные авантюры, направленные против России. Естественно, мы дадим соответствующую реакцию на подобные шаги, как это делаем регулярно. У нас имеется арсенал ответных политических, экономических мер в отношении тех, кто пытается завладеть российскими резервами", - сказала Захарова на брифинге для СМИ на полях Петербургского международного экономического форума. Она напомнила о принятии указа президента РФ Владимира Путина о порядке компенсации ущерба в случае компенсации активов в США путем изъятия американского имущества в России. По словам Захаровой, схожая схема "может быть распространена и на другие государства, в том числе европейские. Их имущества и денежных средств в России, как вы знаете, гораздо больше, чем американских". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/ssha-1950495889.html

https://ria.ru/20240112/konfiskatsiya-1920909043.html

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экономика, россия, сша, украина, мария захарова, владимир путин, g7, евросоюз