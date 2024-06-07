https://ria.ru/20240607/zakharova-1951264308.html

В МИД заявили, что органы власти на Украине будут формировать англосаксы

В МИД заявили, что органы власти на Украине будут формировать англосаксы - РИА Новости, 07.06.2024

В МИД заявили, что органы власти на Украине будут формировать англосаксы

Принятие Верховной радой закона о статусе английского как языка международного общения означает, что органы власти на Украине будут формировать англосаксы,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:24

2024-06-07T11:24

2024-06-07T11:24

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Принятие Верховной радой закона о статусе английского как языка международного общения означает, что органы власти на Украине будут формировать англосаксы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении законопроект об английском языке как одном из языков международного общения на Украине. Захарова напомнила, что этот закон предусматривает использование английского и в работе органов власти. "О чем это говорит? О том, что органы власти будут формироваться людьми, для которых английский родной. То есть, англосаксами", - сказала Захарова на брифинге на полях ПМЭФ-2024. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/zakharova-1951020357.html

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в мире, украина, россия, мария захарова, верховная рада украины