https://ria.ru/20240607/zakharova-1951264308.html
В МИД заявили, что органы власти на Украине будут формировать англосаксы
В МИД заявили, что органы власти на Украине будут формировать англосаксы - РИА Новости, 07.06.2024
В МИД заявили, что органы власти на Украине будут формировать англосаксы
Принятие Верховной радой закона о статусе английского как языка международного общения означает, что органы власти на Украине будут формировать англосаксы,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:24
2024-06-07T11:24
2024-06-07T11:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Принятие Верховной радой закона о статусе английского как языка международного общения означает, что органы власти на Украине будут формировать англосаксы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении законопроект об английском языке как одном из языков международного общения на Украине. Захарова напомнила, что этот закон предусматривает использование английского и в работе органов власти. "О чем это говорит? О том, что органы власти будут формироваться людьми, для которых английский родной. То есть, англосаксами", - сказала Захарова на брифинге на полях ПМЭФ-2024. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/zakharova-1951020357.html
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В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Верховная Рада Украины
В МИД заявили, что органы власти на Украине будут формировать англосаксы
Захарова: органы власти на Украине будут формировать англосаксы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Принятие Верховной радой закона о статусе английского как языка международного общения означает, что органы власти на Украине будут формировать англосаксы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении законопроект об английском языке как одном из языков международного общения на Украине.
Захарова напомнила, что этот закон предусматривает использование английского и в работе органов власти.
"О чем это говорит? О том, что органы власти будут формироваться людьми, для которых английский родной. То есть, англосаксами", - сказала Захарова на брифинге на полях ПМЭФ-2024.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.