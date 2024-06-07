https://ria.ru/20240607/vsu-1951190178.html

СМИ: ВСУ жестоко обошлись с десантниками-инвалидами

СМИ: ВСУ жестоко обошлись с десантниками-инвалидами - РИА Новости, 07.06.2024

СМИ: ВСУ жестоко обошлись с десантниками-инвалидами

На Украине 55 военнослужащих 81-й аэромобильной бригады ВСУ, непригодных к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности, удерживаются в подвале без... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T00:56

2024-06-07T00:56

2024-06-07T01:08

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. На Украине 55 военнослужащих 81-й аэромобильной бригады ВСУ, непригодных к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности, удерживаются в подвале без выплат зарплаты, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на соцсети сына одного из удерживаемых Илью Ярему.По утверждению мужчины, его отца "содержат в подвале, не выплачивают деньги и не дают уволиться по состоянию здоровья или перевестись в другую часть".В феврале отца Яремы и еще 54 человека перевели в 81-ю бригаду из 129-й бригады теробороны, хотя в тот момент он перенес операции, из-за которых ему ухудшили группу инвалидности. При этом военно-врачебная комиссия признала его негодным к службе в десантно-штурмовых войсках."С марта месяца он и ребята не получают денег. Рапорт на увольнение по состоянию здоровья по инвалидности не рассматривается, что противозаконно. По факту они там просто заложники", — заявляет Ярема.По его словам, обращения в правоохранительные органы не дали результатов."Теперь прошу максимальной огласки. Они молчали более чем три месяца. Никаких действий от части не было", – добавил он.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены забирать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240601/vsu-1949901825.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1949152510.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины