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СМИ: ВСУ жестоко обошлись с десантниками-инвалидами - РИА Новости, 07.06.2024
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00:56 07.06.2024 (обновлено: 01:08 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/vsu-1951190178.html
СМИ: ВСУ жестоко обошлись с десантниками-инвалидами
СМИ: ВСУ жестоко обошлись с десантниками-инвалидами - РИА Новости, 07.06.2024
СМИ: ВСУ жестоко обошлись с десантниками-инвалидами
На Украине 55 военнослужащих 81-й аэромобильной бригады ВСУ, непригодных к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности, удерживаются в подвале без... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T00:56
2024-06-07T01:08
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. На Украине 55 военнослужащих 81-й аэромобильной бригады ВСУ, непригодных к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности, удерживаются в подвале без выплат зарплаты, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на соцсети сына одного из удерживаемых Илью Ярему.По утверждению мужчины, его отца "содержат в подвале, не выплачивают деньги и не дают уволиться по состоянию здоровья или перевестись в другую часть".В феврале отца Яремы и еще 54 человека перевели в 81-ю бригаду из 129-й бригады теробороны, хотя в тот момент он перенес операции, из-за которых ему ухудшили группу инвалидности. При этом военно-врачебная комиссия признала его негодным к службе в десантно-штурмовых войсках."С марта месяца он и ребята не получают денег. Рапорт на увольнение по состоянию здоровья по инвалидности не рассматривается, что противозаконно. По факту они там просто заложники", — заявляет Ярема.По его словам, обращения в правоохранительные органы не дали результатов."Теперь прошу максимальной огласки. Они молчали более чем три месяца. Никаких действий от части не было", – добавил он.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены забирать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
https://ria.ru/20240601/vsu-1949901825.html
https://ria.ru/20240529/ukraina-1949152510.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: ВСУ жестоко обошлись с десантниками-инвалидами

"Страна.ua": непригодных к службе бойцов ВСУ удерживают в подвале

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. На Украине 55 военнослужащих 81-й аэромобильной бригады ВСУ, непригодных к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности, удерживаются в подвале без выплат зарплаты, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на соцсети сына одного из удерживаемых Илью Ярему.
По утверждению мужчины, его отца "содержат в подвале, не выплачивают деньги и не дают уволиться по состоянию здоровья или перевестись в другую часть".
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В феврале отца Яремы и еще 54 человека перевели в 81-ю бригаду из 129-й бригады теробороны, хотя в тот момент он перенес операции, из-за которых ему ухудшили группу инвалидности. При этом военно-врачебная комиссия признала его негодным к службе в десантно-штурмовых войсках.
"С марта месяца он и ребята не получают денег. Рапорт на увольнение по состоянию здоровья по инвалидности не рассматривается, что противозаконно. По факту они там просто заложники", — заявляет Ярема.
По его словам, обращения в правоохранительные органы не дали результатов.
"Теперь прошу максимальной огласки. Они молчали более чем три месяца. Никаких действий от части не было", – добавил он.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены забирать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
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