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Суд продлил арест украинскому военному Червинскому, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
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08:59 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951214397.html
Суд продлил арест украинскому военному Червинскому, сообщили СМИ
Суд продлил арест украинскому военному Червинскому, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.06.2024
Суд продлил арест украинскому военному Червинскому, сообщили СМИ
Суд на Украине в очередной раз продлил срок содержания под стражей бывшему украинскому военному Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:59
2024-06-07T08:59
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кировоградская область
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Суд на Украине в очередной раз продлил срок содержания под стражей бывшему украинскому военному Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС РФ, сообщил украинский телеканал "Общественное". СБУ 20 апреля 2023 года заявила, что причиной ракетного удара ВС РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022 года стала провальная попытка угона российского самолета, вину за которую несут некие действовавшие самовольно военнослужащие. Роман Червинский был задержан в конце апреля 2023 года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. С тех пор суд неоднократно продлевал срок его содержания под стражей. "Романа Червинского оставили под стражей. Решение приняла коллегия судей Кировоградского районного суда в Кропивницком… Следующее заседание назначили на 14 июня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным "Общественного", Червинского хотели взять на поруки 30 человек, но суд им отказал. Прокурор при этом требовал продлить содержание под стражей. Адвокаты Червинского после консультаций с ним примут решение, обжаловать или нет решение суда. Ранее в СБУ заявили, что вместо российского самолета с пилотом-перебежчиком на аэродром прилетели ракеты: по Канатову был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек. Летом 2022 года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что Главное управление разведки минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
https://ria.ru/20240524/voennyy-1948134660.html
https://ria.ru/20240508/arest-1944792910.html
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россия, украина, кировоградская область, служба безопасности украины, воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Кировоградская область, Служба безопасности Украины, Воздушно-космические силы России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд продлил арест украинскому военному Червинскому, сообщили СМИ

"Общественное": суд продлил арест бывшему украинскому военному Червинскому

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик ВКС РФ
Стратегический бомбардировщик ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегический бомбардировщик ВКС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Суд на Украине в очередной раз продлил срок содержания под стражей бывшему украинскому военному Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС РФ, сообщил украинский телеканал "Общественное".
СБУ 20 апреля 2023 года заявила, что причиной ракетного удара ВС РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022 года стала провальная попытка угона российского самолета, вину за которую несут некие действовавшие самовольно военнослужащие. Роман Червинский был задержан в конце апреля 2023 года по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. С тех пор суд неоднократно продлевал срок его содержания под стражей.
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"Романа Червинского оставили под стражей. Решение приняла коллегия судей Кировоградского районного суда в Кропивницком… Следующее заседание назначили на 14 июня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
По данным "Общественного", Червинского хотели взять на поруки 30 человек, но суд им отказал. Прокурор при этом требовал продлить содержание под стражей. Адвокаты Червинского после консультаций с ним примут решение, обжаловать или нет решение суда.
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Ранее в СБУ заявили, что вместо российского самолета с пилотом-перебежчиком на аэродром прилетели ракеты: по Канатову был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек.
Летом 2022 года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что Главное управление разведки минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
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