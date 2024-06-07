https://ria.ru/20240607/ukraina-1951212325.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.06.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:34
2024-06-07T08:34
2024-06-07T08:34
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – в 8.17. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Кировоградская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу