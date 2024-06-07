Рейтинг@Mail.ru
Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2024" - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:52 07.06.2024 (обновлено: 06:41 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ucheniya-1951202324.html
Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2024"
Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2024" - РИА Новости, 07.06.2024
Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2024"
Российские и монгольские военные провели в Монголии второй раунд переговоров по проведению совместных учений "Селенга-2024", которые планируется провести во... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T05:52
2024-06-07T06:41
монголия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825182814_0:49:3000:1737_1920x0_80_0_0_4149d91e12b10adda1dffdc14c180f77.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Российские и монгольские военные провели в Монголии второй раунд переговоров по проведению совместных учений "Селенга-2024", которые планируется провести во второй половине года, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). "В целях развития российско-монгольского партнерства представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии провели второй раунд переговоров по вопросам подготовки и организации совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2024" … Учение запланировано провести во второй половине текущего года", - говорится в сообщении. Отмечается, что российская военная делегация во главе с врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенантом Михаилом Носулевым провела переговоры с начальником генерального штаба Вооруженных сил Монголии генерал-майором Сюнревийном Ганбьямбой, командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Чимэдгочоо Цогтжаргалом, начальником штаба Сухопутных войск полковником Цэвээнхуу Буяндэргэлом. По словам начальника отдела международного военного сотрудничества ВВО полковника Ивана Тараева, которые приводятся в сообщении, стороны определили даты проведения учения и согласовали пересечение государственной границы контингентом российских войск. Также были обсуждены вопросы перевозки и размещения подразделений Восточного военного округа, материально-технического обеспечения войск и проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий. Отмечается, что в рамках празднования 85-летия Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол планируется выступление творческих коллективов Бурятии в населенном пункте Чойбалсан, а также в полевом лагере для участников учений.
https://ria.ru/20240606/ucheniya-1951037468.html
https://ria.ru/20231201/ucheniya-1913140211.html
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825182814_0:0:2663:1997_1920x0_80_0_0_b6dc7e37ed6e52f0cd3a0a5c97cc9688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
монголия
Монголия
Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2024"

Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2024"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкРоссийские военные на учениях
Российские военные на учениях - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Российские военные на учениях. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Российские и монгольские военные провели в Монголии второй раунд переговоров по проведению совместных учений "Селенга-2024", которые планируется провести во второй половине года, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
"В целях развития российско-монгольского партнерства представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии провели второй раунд переговоров по вопросам подготовки и организации совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2024" … Учение запланировано провести во второй половине текущего года", - говорится в сообщении.
Ракетный крейсер южной части Карибского моря - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Российские корабли прибудут на учения в Карибский бассейн, утверждают СМИ
Вчера, 15:33
Отмечается, что российская военная делегация во главе с врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенантом Михаилом Носулевым провела переговоры с начальником генерального штаба Вооруженных сил Монголии генерал-майором Сюнревийном Ганбьямбой, командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Чимэдгочоо Цогтжаргалом, начальником штаба Сухопутных войск полковником Цэвээнхуу Буяндэргэлом.
По словам начальника отдела международного военного сотрудничества ВВО полковника Ивана Тараева, которые приводятся в сообщении, стороны определили даты проведения учения и согласовали пересечение государственной границы контингентом российских войск. Также были обсуждены вопросы перевозки и размещения подразделений Восточного военного округа, материально-технического обеспечения войск и проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий.
Отмечается, что в рамках празднования 85-летия Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол планируется выступление творческих коллективов Бурятии в населенном пункте Чойбалсан, а также в полевом лагере для участников учений.
Гвардейский ракетный крейсер Варяг во время ракетной стрельбы в ходе планового учения - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Шойгу анонсировал масштабные стратегические учения в 2024 году
1 декабря 2023, 12:59
 
Монголия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала