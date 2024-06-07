https://ria.ru/20240607/ucheniya-1951202324.html
Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2024"
Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2024" - РИА Новости, 07.06.2024
Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2024"
Российские и монгольские военные провели в Монголии второй раунд переговоров по проведению совместных учений "Селенга-2024", которые планируется провести во... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T05:52
2024-06-07T05:52
2024-06-07T06:41
монголия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Российские и монгольские военные провели в Монголии второй раунд переговоров по проведению совместных учений "Селенга-2024", которые планируется провести во второй половине года, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). "В целях развития российско-монгольского партнерства представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии провели второй раунд переговоров по вопросам подготовки и организации совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2024" … Учение запланировано провести во второй половине текущего года", - говорится в сообщении. Отмечается, что российская военная делегация во главе с врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенантом Михаилом Носулевым провела переговоры с начальником генерального штаба Вооруженных сил Монголии генерал-майором Сюнревийном Ганбьямбой, командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Чимэдгочоо Цогтжаргалом, начальником штаба Сухопутных войск полковником Цэвээнхуу Буяндэргэлом. По словам начальника отдела международного военного сотрудничества ВВО полковника Ивана Тараева, которые приводятся в сообщении, стороны определили даты проведения учения и согласовали пересечение государственной границы контингентом российских войск. Также были обсуждены вопросы перевозки и размещения подразделений Восточного военного округа, материально-технического обеспечения войск и проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий. Отмечается, что в рамках празднования 85-летия Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол планируется выступление творческих коллективов Бурятии в населенном пункте Чойбалсан, а также в полевом лагере для участников учений.
https://ria.ru/20240606/ucheniya-1951037468.html
https://ria.ru/20231201/ucheniya-1913140211.html
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монголия
Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2024"
Российские и монгольские военные обсудили детали учений "Селенга-2024"
ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Российские и монгольские военные провели в Монголии второй раунд переговоров по проведению совместных учений "Селенга-2024", которые планируется провести во второй половине года, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
"В целях развития российско-монгольского партнерства представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии провели второй раунд переговоров по вопросам подготовки и организации совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2024" … Учение запланировано провести во второй половине текущего года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российская военная делегация во главе с врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенантом Михаилом Носулевым провела переговоры с начальником генерального штаба Вооруженных сил Монголии генерал-майором Сюнревийном Ганбьямбой, командующим Сухопутными войсками бригадным генералом Чимэдгочоо Цогтжаргалом, начальником штаба Сухопутных войск полковником Цэвээнхуу Буяндэргэлом.
По словам начальника отдела международного военного сотрудничества ВВО полковника Ивана Тараева, которые приводятся в сообщении, стороны определили даты проведения учения и согласовали пересечение государственной границы контингентом российских войск. Также были обсуждены вопросы перевозки и размещения подразделений Восточного военного округа, материально-технического обеспечения войск и проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий.
Отмечается, что в рамках празднования 85-летия Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол планируется выступление творческих коллективов Бурятии в населенном пункте Чойбалсан, а также в полевом лагере для участников учений.