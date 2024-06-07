Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/svo-1951267458.html
ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 07.06.2024
ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив с начала суток 14 снарядов калибра 155 миллиметров, включая боеприпасы кассетного типа, сообщает... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:28
2024-06-07T11:28
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
стирол
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917857854_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a6c009ad2d9067805a4426e00f83c2ee.png
ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив с начала суток 14 снарядов калибра 155 миллиметров, включая боеприпасы кассетного типа, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по направлению: 00:30 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что с 5.05 и до 11.05 мск было выпущено еще восемь снарядов указанного калибра по Петровскому и Кировскому района Донецка и четыре – по Никитовскому району Горловки, из них два – кассетного типа. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240606/marochko-1950868473.html
https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917857854_118:0:1083:724_1920x0_80_0_0_5a2a96449e0295b019ab1accfbf66ba8.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО
ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Горловке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов НАТО по Донецку и Горловке

© РИА НовостиПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки
© РИА Новости
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив с начала суток 14 снарядов калибра 155 миллиметров, включая боеприпасы кассетного типа, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по направлению: 00:30 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В ВСУ прибыло большое количество натовских специалистов, заявил Марочко
6 июня, 07:05
Отмечается, что с 5.05 и до 11.05 мск было выпущено еще восемь снарядов указанного калибра по Петровскому и Кировскому района Донецка и четыре – по Никитовскому району Горловки, из них два – кассетного типа.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Последствия обстрела Никитовского района в Горловке - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки
1 мая, 02:37
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала