https://ria.ru/20240607/svo-1951267458.html

ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 07.06.2024

ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив с начала суток 14 снарядов калибра 155 миллиметров, включая боеприпасы кассетного типа, сообщает... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:28

2024-06-07T11:28

2024-06-07T11:28

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

стирол

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917857854_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a6c009ad2d9067805a4426e00f83c2ee.png

ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив с начала суток 14 снарядов калибра 155 миллиметров, включая боеприпасы кассетного типа, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по направлению: 00:30 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что с 5.05 и до 11.05 мск было выпущено еще восемь снарядов указанного калибра по Петровскому и Кировскому района Донецка и четыре – по Никитовскому району Горловки, из них два – кассетного типа. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240606/marochko-1950868473.html

https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол, нато