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ВТБ и РЖД заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:35 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/soglashenie-1951497210.html
ВТБ и РЖД заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
ВТБ и РЖД заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве - РИА Новости, 07.06.2024
ВТБ и РЖД заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
ВТБ и Российские железные дороги в рамках ПМЭФ-2024 заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере популяризации профессии железнодорожника и о... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:35
2024-06-07T18:35
пмэф-2024
андрей костин (банкир)
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВТБ и Российские железные дороги в рамках ПМЭФ-2024 заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере популяризации профессии железнодорожника и о создании дополнительных привлекательных условий для работников железной дороги в части банковского обслуживания, сообщает пресс-служба банка. Соглашение предусматривает развитие партнерских отношений, долгосрочное эффективное сотрудничество сторон, цель которого – дополнительная поддержка работников РЖД за счет возможностей банка. Банк планирует оказать поддержку образовательных, профориентационных и социальных объектов железнодорожного холдинга. "ВТБ успешно сотрудничает с РЖД на протяжении многих лет. Сегодня как никогда важно объединить усилия, обеспечить благоприятные условия для сохранения и развития профессионального коллектива. Новый уровень партнерства послужит мощным импульсом для реализации совместных планов", – приводит пресс-служба слова президента – председателя правления банка ВТБ Андрея Костина. В свою очередь, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров отметил, что РЖД постоянно ищет пути улучшения условий работы своих сотрудников. Он назвал партнерство с ВТБ важным шагом в этом направлении. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Алёна Пава
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андрей костин (банкир), олег белозеров, ржд, втб (банк)
ПМЭФ-2024, Андрей Костин (банкир), Олег Белозеров, РЖД, ВТБ (банк)

ВТБ и РЖД заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВТБ и Российские железные дороги в рамках ПМЭФ-2024 заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере популяризации профессии железнодорожника и о создании дополнительных привлекательных условий для работников железной дороги в части банковского обслуживания, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение предусматривает развитие партнерских отношений, долгосрочное эффективное сотрудничество сторон, цель которого – дополнительная поддержка работников РЖД за счет возможностей банка. Банк планирует оказать поддержку образовательных, профориентационных и социальных объектов железнодорожного холдинга.
"ВТБ успешно сотрудничает с РЖД на протяжении многих лет. Сегодня как никогда важно объединить усилия, обеспечить благоприятные условия для сохранения и развития профессионального коллектива. Новый уровень партнерства послужит мощным импульсом для реализации совместных планов", – приводит пресс-служба слова президента – председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.
В свою очередь, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров отметил, что РЖД постоянно ищет пути улучшения условий работы своих сотрудников. Он назвал партнерство с ВТБ важным шагом в этом направлении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Концерты, фестивали и выставки пройдут в дни ПМЭФ-2024
3 июня, 14:07
 
ПМЭФ-2024Андрей Костин (банкир)Олег БелозеровРЖДВТБ (банк)
 
 
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