ВТБ и РЖД заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВТБ и Российские железные дороги в рамках ПМЭФ-2024 заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере популяризации профессии железнодорожника и о создании дополнительных привлекательных условий для работников железной дороги в части банковского обслуживания, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение предусматривает развитие партнерских отношений, долгосрочное эффективное сотрудничество сторон, цель которого – дополнительная поддержка работников РЖД за счет возможностей банка. Банк планирует оказать поддержку образовательных, профориентационных и социальных объектов железнодорожного холдинга.
"ВТБ успешно сотрудничает с РЖД на протяжении многих лет. Сегодня как никогда важно объединить усилия, обеспечить благоприятные условия для сохранения и развития профессионального коллектива. Новый уровень партнерства послужит мощным импульсом для реализации совместных планов", – приводит пресс-служба слова президента – председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.
В свою очередь, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров отметил, что РЖД постоянно ищет пути улучшения условий работы своих сотрудников. Он назвал партнерство с ВТБ важным шагом в этом направлении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.