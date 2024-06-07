https://ria.ru/20240607/soglashenie-1951497210.html

ВТБ и РЖД заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

ВТБ и РЖД заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве - РИА Новости, 07.06.2024

ВТБ и РЖД заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

ВТБ и Российские железные дороги в рамках ПМЭФ-2024 заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере популяризации профессии железнодорожника и о... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:35

2024-06-07T18:35

2024-06-07T18:35

пмэф-2024

андрей костин (банкир)

олег белозеров

ржд

втб (банк)

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВТБ и Российские железные дороги в рамках ПМЭФ-2024 заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере популяризации профессии железнодорожника и о создании дополнительных привлекательных условий для работников железной дороги в части банковского обслуживания, сообщает пресс-служба банка. Соглашение предусматривает развитие партнерских отношений, долгосрочное эффективное сотрудничество сторон, цель которого – дополнительная поддержка работников РЖД за счет возможностей банка. Банк планирует оказать поддержку образовательных, профориентационных и социальных объектов железнодорожного холдинга. "ВТБ успешно сотрудничает с РЖД на протяжении многих лет. Сегодня как никогда важно объединить усилия, обеспечить благоприятные условия для сохранения и развития профессионального коллектива. Новый уровень партнерства послужит мощным импульсом для реализации совместных планов", – приводит пресс-служба слова президента – председателя правления банка ВТБ Андрея Костина. В свою очередь, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров отметил, что РЖД постоянно ищет пути улучшения условий работы своих сотрудников. Он назвал партнерство с ВТБ важным шагом в этом направлении. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240603/dni-1950167587.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей костин (банкир), олег белозеров, ржд, втб (банк)