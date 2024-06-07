https://ria.ru/20240607/siluanov-1951263332.html
Силуанов допустил точечные настройки налоговой системы
Силуанов допустил точечные настройки налоговой системы - РИА Новости, 07.06.2024
Силуанов допустил точечные настройки налоговой системы
Изменений ключевых параметров налоговой системы после новаций 2025 года не будет в течение 6 лет, но точечные настройки возможны, заявил министр финансов России РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:22
2024-06-07T11:22
2024-06-07T11:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Изменений ключевых параметров налоговой системы после новаций 2025 года не будет в течение 6 лет, но точечные настройки возможны, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Известия". "А что дальше, (после принятия предложенных правительством изменений в налоговую систему – ред.), будут еще меняться налоговые предложения или нет? Отвечу таким образом: президент нам поручил базово до 2030 года не менять налоговую систему. И это будет сделано. Вопрос о каких-то конкретно точечных настройках - они всегда имеют место быть", - сказал министр на полях ПМЭФ. Правительство РФ на прошлой неделе внесло в Госдуму разработанный Минфином законопроект с изменениями в Налоговый кодекс РФ. Среди них, в частности - расширенная прогрессия НДФЛ, повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%, расширение возможности для малого бизнеса пользоваться упрощенной системой налогообложения с одновременным введением обязанности для предприятий с большой выручкой платить НДС. Силуанов допустил, что при рассмотрении законопроекта во втором чтении законопроект будет изменен. "Думаю, что ключевых кардинальных каких-то изменений по базовым нашим предложениям не произойдет, потому что мы их обсудили предварительно со всеми заинтересованными сторонами. Но какие-то предложения уверен, что ко второму чтению сможем скорректировать", - заявил он. При этом Силуанов отметил, что жизнь не стоит на месте и какие-то изменения все равно будут необходимы. "Где-то мы снижаем налоги, где-то мы подкорректируем что-то в другую сторону. Так устроена наша жизнь", – сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240523/nalogi-1947914619.html
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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов допустил точечные настройки налоговой системы
Силуанов допустил точечные настройки налогов после принятия новаций 2025 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости.
Изменений ключевых параметров налоговой системы после новаций 2025 года не будет в течение 6 лет, но точечные настройки возможны, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Известия
".
«
"А что дальше, (после принятия предложенных правительством изменений в налоговую систему – ред.), будут еще меняться налоговые предложения или нет? Отвечу таким образом: президент нам поручил базово до 2030 года не менять налоговую систему. И это будет сделано. Вопрос о каких-то конкретно точечных настройках - они всегда имеют место быть", - сказал министр на полях ПМЭФ.
Правительство РФ на прошлой неделе внесло в Госдуму разработанный Минфином законопроект с изменениями в Налоговый кодекс РФ. Среди них, в частности - расширенная прогрессия НДФЛ, повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%, расширение возможности для малого бизнеса пользоваться упрощенной системой налогообложения с одновременным введением обязанности для предприятий с большой выручкой платить НДС.
Силуанов допустил, что при рассмотрении законопроекта во втором чтении законопроект будет изменен. "Думаю, что ключевых кардинальных каких-то изменений по базовым нашим предложениям не произойдет, потому что мы их обсудили предварительно со всеми заинтересованными сторонами. Но какие-то предложения уверен, что ко второму чтению сможем скорректировать", - заявил он.
При этом Силуанов отметил, что жизнь не стоит на месте и какие-то изменения все равно будут необходимы. "Где-то мы снижаем налоги, где-то мы подкорректируем что-то в другую сторону. Так устроена наша жизнь", – сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.