https://ria.ru/20240607/siluanov-1951252090.html

Минфин не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний

Минфин не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний - РИА Новости, 07.06.2024

Минфин не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний

Минфин РФ не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний из РФ, наоборот заинтересован в продолжении его работы в России, заявил журналистам министр РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:56

2024-06-07T10:56

2024-06-07T10:56

экономика

россия

антон силуанов

сбер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минфин РФ не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний из РФ, наоборот заинтересован в продолжении его работы в России, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов после делового завтрака "Сбера" в рамках ПМЭФ-2024. "Таких планов нет", - ответил он на вопрос, планируется ли ужесточать условия выхода иностранных компаний из РФ, поднять взнос в бюджет. "На самом деле больше всего компаний, которые хотели уйти, уже ушли, а те, кто хотел остаться, работают. Мы встречались с европейским бизнесом, с ассоциациями иностранного бизнеса, в целом они говорят о позитивных условиях работы и о хороших показателях. Поэтому если говорить об ужесточении условий, нет, мы не планируем, наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес иностранный здесь продолжал работать", - рассказал Силуанов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240529/ariston-1949052188.html

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экономика, россия, антон силуанов, сбер