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Минфин не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний - РИА Новости, 07.06.2024
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10:56 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/siluanov-1951252090.html
Минфин не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний
Минфин не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний - РИА Новости, 07.06.2024
Минфин не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний
Минфин РФ не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний из РФ, наоборот заинтересован в продолжении его работы в России, заявил журналистам министр РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:56
2024-06-07T10:56
экономика
россия
антон силуанов
сбер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минфин РФ не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний из РФ, наоборот заинтересован в продолжении его работы в России, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов после делового завтрака "Сбера" в рамках ПМЭФ-2024. "Таких планов нет", - ответил он на вопрос, планируется ли ужесточать условия выхода иностранных компаний из РФ, поднять взнос в бюджет. "На самом деле больше всего компаний, которые хотели уйти, уже ушли, а те, кто хотел остаться, работают. Мы встречались с европейским бизнесом, с ассоциациями иностранного бизнеса, в целом они говорят о позитивных условиях работы и о хороших показателях. Поэтому если говорить об ужесточении условий, нет, мы не планируем, наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес иностранный здесь продолжал работать", - рассказал Силуанов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240529/ariston-1949052188.html
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экономика, россия, антон силуанов, сбер
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Сбер
Минфин не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний

Силуанов: Минфин заинтересован в продолжении работы иностранного бизнеса

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минфин РФ не планирует ужесточать условия ухода иностранных компаний из РФ, наоборот заинтересован в продолжении его работы в России, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов после делового завтрака "Сбера" в рамках ПМЭФ-2024.
«
"Таких планов нет", - ответил он на вопрос, планируется ли ужесточать условия выхода иностранных компаний из РФ, поднять взнос в бюджет.
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"На самом деле больше всего компаний, которые хотели уйти, уже ушли, а те, кто хотел остаться, работают. Мы встречались с европейским бизнесом, с ассоциациями иностранного бизнеса, в целом они говорят о позитивных условиях работы и о хороших показателях. Поэтому если говорить об ужесточении условий, нет, мы не планируем, наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес иностранный здесь продолжал работать", - рассказал Силуанов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановСбер
 
 
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