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СМИ: экс-сотрудник Ватикана арестован за попытку продажи старинной рукописи - РИА Новости, 07.06.2024
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01:12 07.06.2024 (обновлено: 01:31 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/rukopis-1951190789.html
СМИ: экс-сотрудник Ватикана арестован за попытку продажи старинной рукописи
СМИ: экс-сотрудник Ватикана арестован за попытку продажи старинной рукописи - РИА Новости, 07.06.2024
СМИ: экс-сотрудник Ватикана арестован за попытку продажи старинной рукописи
Жандармерия Ватикана арестовала бывшего сотрудника базилики Святого Петра после того, как пытался продать Святому Престолу рукопись 17-го века с секретами... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T01:12
2024-06-07T01:31
ватикан
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РИМ, 7 июн – РИА Новости. Жандармерия Ватикана арестовала бывшего сотрудника базилики Святого Петра после того, как пытался продать Святому Престолу рукопись 17-го века с секретами балдахина работы Джанлоренцо Бернини, который украшает главный католический собор мира. Как сообщила газета Messaggero, бывший сотрудник Фабрики Святого Петра – ведомства Римской курии, управляющего базиликой, в конце мая попросил о встрече ее архипресвитера, кардинала Мауро Гамбетти. Алфио Перголицци предложил ватиканскому иерарху купить 18-страничный манускрипт, касающийся изготовления балдахина Бернини, который сейчас как раз находится на реставрации. "Этот документ, судя по всему, является частью тех фондов, которые с годами исчезли, а их пропажу расследует жандармерия", - пишет газета. Речь идет о документах, веками хранившихся в архивах базилики, но которые не были каталогизированы и оцифрованы. Гамбетти сделал вид, что заинтересован в покупке рукописи за 120 тысяч евро, однако уведомил полицию, которая задержала Перголицци после получения чека. На протяжении десятка дней тот находится под арестом в ожидании судебного процесса. Как считается, в прошлом он уже был причастен к аналогичным преступным схемам. Девять лет назад неизвестный попытался продать Ватикану уникальное письмо Микеланджело Буонарротти, но пропал из виду правоохранителей.
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ватикан
Ватикан
СМИ: экс-сотрудник Ватикана арестован за попытку продажи старинной рукописи

Messaggero: экс-работник Ватикана задержан за попытку продажи рукописи XVII века

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКарабинеры перед входом на площадь Святого Петра в Ватикане
Карабинеры перед входом на площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Карабинеры перед входом на площадь Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
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РИМ, 7 июн – РИА Новости. Жандармерия Ватикана арестовала бывшего сотрудника базилики Святого Петра после того, как пытался продать Святому Престолу рукопись 17-го века с секретами балдахина работы Джанлоренцо Бернини, который украшает главный католический собор мира.
Как сообщила газета Messaggero, бывший сотрудник Фабрики Святого Петра – ведомства Римской курии, управляющего базиликой, в конце мая попросил о встрече ее архипресвитера, кардинала Мауро Гамбетти. Алфио Перголицци предложил ватиканскому иерарху купить 18-страничный манускрипт, касающийся изготовления балдахина Бернини, который сейчас как раз находится на реставрации.
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"Этот документ, судя по всему, является частью тех фондов, которые с годами исчезли, а их пропажу расследует жандармерия", - пишет газета. Речь идет о документах, веками хранившихся в архивах базилики, но которые не были каталогизированы и оцифрованы.
Гамбетти сделал вид, что заинтересован в покупке рукописи за 120 тысяч евро, однако уведомил полицию, которая задержала Перголицци после получения чека.
На протяжении десятка дней тот находится под арестом в ожидании судебного процесса. Как считается, в прошлом он уже был причастен к аналогичным преступным схемам. Девять лет назад неизвестный попытался продать Ватикану уникальное письмо Микеланджело Буонарротти, но пропал из виду правоохранителей.
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