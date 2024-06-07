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СМИ: экс-сотрудник Ватикана арестован за попытку продажи старинной рукописи
СМИ: экс-сотрудник Ватикана арестован за попытку продажи старинной рукописи - РИА Новости, 07.06.2024
СМИ: экс-сотрудник Ватикана арестован за попытку продажи старинной рукописи
Жандармерия Ватикана арестовала бывшего сотрудника базилики Святого Петра после того, как пытался продать Святому Престолу рукопись 17-го века с секретами... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T01:12
2024-06-07T01:12
2024-06-07T01:31
ватикан
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РИМ, 7 июн – РИА Новости. Жандармерия Ватикана арестовала бывшего сотрудника базилики Святого Петра после того, как пытался продать Святому Престолу рукопись 17-го века с секретами балдахина работы Джанлоренцо Бернини, который украшает главный католический собор мира. Как сообщила газета Messaggero, бывший сотрудник Фабрики Святого Петра – ведомства Римской курии, управляющего базиликой, в конце мая попросил о встрече ее архипресвитера, кардинала Мауро Гамбетти. Алфио Перголицци предложил ватиканскому иерарху купить 18-страничный манускрипт, касающийся изготовления балдахина Бернини, который сейчас как раз находится на реставрации. "Этот документ, судя по всему, является частью тех фондов, которые с годами исчезли, а их пропажу расследует жандармерия", - пишет газета. Речь идет о документах, веками хранившихся в архивах базилики, но которые не были каталогизированы и оцифрованы. Гамбетти сделал вид, что заинтересован в покупке рукописи за 120 тысяч евро, однако уведомил полицию, которая задержала Перголицци после получения чека. На протяжении десятка дней тот находится под арестом в ожидании судебного процесса. Как считается, в прошлом он уже был причастен к аналогичным преступным схемам. Девять лет назад неизвестный попытался продать Ватикану уникальное письмо Микеланджело Буонарротти, но пропал из виду правоохранителей.
https://ria.ru/20240219/kartina-1928138947.html
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ватикан
СМИ: экс-сотрудник Ватикана арестован за попытку продажи старинной рукописи
Messaggero: экс-работник Ватикана задержан за попытку продажи рукописи XVII века
РИМ, 7 июн – РИА Новости. Жандармерия Ватикана арестовала бывшего сотрудника базилики Святого Петра после того, как пытался продать Святому Престолу рукопись 17-го века с секретами балдахина работы Джанлоренцо Бернини, который украшает главный католический собор мира.
Как сообщила газета Messaggero
, бывший сотрудник Фабрики Святого Петра – ведомства Римской курии, управляющего базиликой, в конце мая попросил о встрече ее архипресвитера, кардинала Мауро Гамбетти. Алфио Перголицци предложил ватиканскому иерарху купить 18-страничный манускрипт, касающийся изготовления балдахина Бернини, который сейчас как раз находится на реставрации.
"Этот документ, судя по всему, является частью тех фондов, которые с годами исчезли, а их пропажу расследует жандармерия", - пишет газета. Речь идет о документах, веками хранившихся в архивах базилики, но которые не были каталогизированы и оцифрованы.
Гамбетти сделал вид, что заинтересован в покупке рукописи за 120 тысяч евро, однако уведомил полицию, которая задержала Перголицци после получения чека.
На протяжении десятка дней тот находится под арестом в ожидании судебного процесса. Как считается, в прошлом он уже был причастен к аналогичным преступным схемам. Девять лет назад неизвестный попытался продать Ватикану уникальное письмо Микеланджело Буонарротти, но пропал из виду правоохранителей.