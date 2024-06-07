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Попова заявила об изменении пищевых привычек школьников

Попова заявила об изменении пищевых привычек школьников - РИА Новости, 07.06.2024

Попова заявила об изменении пищевых привычек школьников

Обеспечение бесплатным питанием учеников 1-4 классов за 4 года позволило сформировать правильные пищевые привычки, дети стали меньше солить еду и добавлять в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:14

2024-06-07T11:14

2024-06-07T13:51

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общество

анна попова

социальный навигатор

детские вопросы

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\МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обеспечение бесплатным питанием учеников 1-4 классов за 4 года позволило сформировать правильные пищевые привычки, дети стали меньше солить еду и добавлять в нее сахар, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. С 1 сентября 2020 года завтрак в школе для учеников 1-4 классов в первую смену, либо обед для обучающихся начальных классов во вторую смену стал бесплатным. "Проект работает и тоже дает уже очень неплохие результаты. Мы это видим, четыре года проекту, хотя бы в абсолютно безусловном показателе изменения пищевых привычек. Дети первых четырех классов значимо меньше стали потреблять соли, досаливать и добавлять сахар и требовать этой добавки. Количество добавляемых ложек сахара снизилось в четыре раза. Это важно, потому что дети формируют для себя правильные пищевые привычки", - отметила Попова в ходе сессии "Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии" на ПМЭФ-2024. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/obedy-1950529548.html

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общество, анна попова, социальный навигатор, детские вопросы