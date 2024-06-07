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Попова заявила об изменении пищевых привычек школьников - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:14 07.06.2024 (обновлено: 13:51 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/rospotrebnadzor-1951258992.html
Попова заявила об изменении пищевых привычек школьников
Попова заявила об изменении пищевых привычек школьников - РИА Новости, 07.06.2024
Попова заявила об изменении пищевых привычек школьников
Обеспечение бесплатным питанием учеников 1-4 классов за 4 года позволило сформировать правильные пищевые привычки, дети стали меньше солить еду и добавлять в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:14
2024-06-07T13:51
пмэф-2024
общество
анна попова
социальный навигатор
детские вопросы
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\МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обеспечение бесплатным питанием учеников 1-4 классов за 4 года позволило сформировать правильные пищевые привычки, дети стали меньше солить еду и добавлять в нее сахар, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. С 1 сентября 2020 года завтрак в школе для учеников 1-4 классов в первую смену, либо обед для обучающихся начальных классов во вторую смену стал бесплатным. "Проект работает и тоже дает уже очень неплохие результаты. Мы это видим, четыре года проекту, хотя бы в абсолютно безусловном показателе изменения пищевых привычек. Дети первых четырех классов значимо меньше стали потреблять соли, досаливать и добавлять сахар и требовать этой добавки. Количество добавляемых ложек сахара снизилось в четыре раза. Это важно, потому что дети формируют для себя правильные пищевые привычки", - отметила Попова в ходе сессии "Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии" на ПМЭФ-2024. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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общество, анна попова, социальный навигатор, детские вопросы
ПМЭФ-2024, Общество, Анна Попова, Социальный навигатор, Детские вопросы
Попова заявила об изменении пищевых привычек школьников

Попова: бесплатное питание позволило сформировать правильные пищевые привычки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на ПМЭФ-2024
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
\МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обеспечение бесплатным питанием учеников 1-4 классов за 4 года позволило сформировать правильные пищевые привычки, дети стали меньше солить еду и добавлять в нее сахар, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
С 1 сентября 2020 года завтрак в школе для учеников 1-4 классов в первую смену, либо обед для обучающихся начальных классов во вторую смену стал бесплатным.
«
"Проект работает и тоже дает уже очень неплохие результаты. Мы это видим, четыре года проекту, хотя бы в абсолютно безусловном показателе изменения пищевых привычек. Дети первых четырех классов значимо меньше стали потреблять соли, досаливать и добавлять сахар и требовать этой добавки. Количество добавляемых ложек сахара снизилось в четыре раза. Это важно, потому что дети формируют для себя правильные пищевые привычки", - отметила Попова в ходе сессии "Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии" на ПМЭФ-2024.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей
4 июня, 22:44
 
ПМЭФ-2024ОбществоАнна ПоповаСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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