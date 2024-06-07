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Глава АСИ рассказала о реализации стратегии развития Приазовья
Глава АСИ рассказала о реализации стратегии развития Приазовья - РИА Новости, 07.06.2024
Глава АСИ рассказала о реализации стратегии развития Приазовья
Реализация стратегии развития Приазовья как макрорегиона, включающего семь российских регионов, позволит в горизонте 2030-2040 годов улучшить уровень и качество РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:21
2024-06-07T10:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Реализация стратегии развития Приазовья как макрорегиона, включающего семь российских регионов, позволит в горизонте 2030-2040 годов улучшить уровень и качество жизни их жителей, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ранее в мае АСИ представило президенту России Владимиру Путину стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя территории семь регионов России (Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области, Луганской Народной Республики). При этом в Приазовье сосредоточены предприятия промышленности, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, находится ряд крупных портов и аэропортов, по его территории проходят федеральные автодороги и железнодорожные пути. "В рамках реализации стратегии развития Приазовья мы к 2030-2040 году стремимся, чтобы в этих регионах уровень жизни, качество жизни, благосостояние людей вышло на среднероссийский показатель", - сказала Чупшева. По её словам, реализация стратегии развития Приазовья будет поэтапной. Так, восстановлению рыбных запасов Азовского моря будут предшествовать исследования его экологического состоянию. Также запланированы работы по берегоукреплению и восстановлению не только туристической, но и портовой инфраструктуры. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, краснодарский край, ростовская область, светлана чупшева, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Краснодарский край, Ростовская область, Светлана Чупшева, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Глава АСИ рассказала о реализации стратегии развития Приазовья
Глава АСИ Чупшева: стратегия развития Приазовья позволит улучшить качество жизни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Реализация стратегии развития Приазовья как макрорегиона, включающего семь российских регионов, позволит в горизонте 2030-2040 годов улучшить уровень и качество жизни их жителей, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее в мае АСИ представило президенту России Владимиру Путину стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя территории семь регионов России (Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области, Луганской Народной Республики). При этом в Приазовье сосредоточены предприятия промышленности, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, находится ряд крупных портов и аэропортов, по его территории проходят федеральные автодороги и железнодорожные пути.
"В рамках реализации стратегии развития Приазовья мы к 2030-2040 году стремимся, чтобы в этих регионах уровень жизни, качество жизни, благосостояние людей вышло на среднероссийский показатель", - сказала Чупшева.
По её словам, реализация стратегии развития Приазовья будет поэтапной. Так, восстановлению рыбных запасов Азовского моря будут предшествовать исследования его экологического состоянию. Также запланированы работы по берегоукреплению и восстановлению не только туристической, но и портовой инфраструктуры.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.