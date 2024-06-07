МИД отметил системный характер преследования русскоговорящих в ЕС
Захарова: преследование русскоговорящих и граждан РФ в ЕС стало системным
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в последние годы преследование русскоговорящих и граждан РФ в странах Евросоюза стало системным.
"За последние полтора-два года преследование соотечественников по принципу гражданства, языка и национальности в странах Евросоюза стало системным. Нарушаются ключевые права русских", - сказала она в комментарии изданию "Известия".
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Захарова подчеркнула, что подобные действия являются "абсолютным позором".
Ранее эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметсар заявлял, что парламент Эстонии начал обсуждение законопроекта об ограничении покупки недвижимости в стране для граждан России и Белоруссии.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2023 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.