https://ria.ru/20240607/presledovanie-1951193234.html

МИД отметил системный характер преследования русскоговорящих в ЕС

МИД отметил системный характер преследования русскоговорящих в ЕС - РИА Новости, 07.06.2024

МИД отметил системный характер преследования русскоговорящих в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в последние годы преследование русскоговорящих и граждан РФ в странах Евросоюза стало... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T02:17

2024-06-07T02:17

2024-06-07T03:01

в мире

россия

эстония

белоруссия

мария захарова

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_0:38:3003:1727_1920x0_80_0_0_726fec3d1ddca841a6f9e0b802afa980.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в последние годы преследование русскоговорящих и граждан РФ в странах Евросоюза стало системным. "За последние полтора-два года преследование соотечественников по принципу гражданства, языка и национальности в странах Евросоюза стало системным. Нарушаются ключевые права русских", - сказала она в комментарии изданию "Известия". Захарова подчеркнула, что подобные действия являются "абсолютным позором". Ранее эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметсар заявлял, что парламент Эстонии начал обсуждение законопроекта об ограничении покупки недвижимости в стране для граждан России и Белоруссии. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2023 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

https://ria.ru/20240523/forum-1947803224.html

https://ria.ru/20240117/estoniya-1921946311.html

россия

эстония

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, эстония, белоруссия, мария захарова, евросоюз