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В Ереване ликвидировали открытое горение на газозаправочной станции - РИА Новости, 07.06.2024
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08:18 07.06.2024 (обновлено: 10:12 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pozhar-1951210800.html
В Ереване ликвидировали открытое горение на газозаправочной станции
В Ереване ликвидировали открытое горение на газозаправочной станции - РИА Новости, 07.06.2024
В Ереване ликвидировали открытое горение на газозаправочной станции
Открытое горение на взорвавшейся газозаправочной станции близ Еревана ликвидировано, погибших, по предварительным данным, нет, сообщил пресс-секретарь МВД... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:18
2024-06-07T10:12
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ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Открытое горение на взорвавшейся газозаправочной станции близ Еревана ликвидировано, погибших, по предварительным данным, нет, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. Ранее он сообщил, что в четверг вечером на газозаправочной станции на втором километре автотрассы Ереван-Севан произошел взрыв и возник пожар. Семеро пострадавших были госпитализированы. "По состоянию на 8.20 (7.20 мск) открытого горения нет, проводятся работы по охлаждению. Пострадали семь граждан, один из них выписан. По предварительным данным, погибших нет", - написал Саркисян в соцсетях. По его словам, закрыт один из участков дороги Ереван-Севан.
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в мире, ереван, армения
В мире, Ереван, Армения
В Ереване ликвидировали открытое горение на газозаправочной станции

В Ереване ликвидировали открытое горение на взорвавшейся газозаправочной станции

© Фото : Спасательная служба Республики АрменияМесто взрыва на газозаправочной станции на автотрассе Ереван-Севан. 7 июня 2024
Место взрыва на газозаправочной станции на автотрассе Ереван-Севан. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Спасательная служба Республики Армения
Место взрыва на газозаправочной станции на автотрассе Ереван-Севан. 7 июня 2024
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Открытое горение на взорвавшейся газозаправочной станции близ Еревана ликвидировано, погибших, по предварительным данным, нет, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
Ранее он сообщил, что в четверг вечером на газозаправочной станции на втором километре автотрассы Ереван-Севан произошел взрыв и возник пожар. Семеро пострадавших были госпитализированы.
"По состоянию на 8.20 (7.20 мск) открытого горения нет, проводятся работы по охлаждению. Пострадали семь граждан, один из них выписан. По предварительным данным, погибших нет", - написал Саркисян в соцсетях.
По его словам, закрыт один из участков дороги Ереван-Севан.
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