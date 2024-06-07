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В Ереване ликвидировали открытое горение на газозаправочной станции
В Ереване ликвидировали открытое горение на газозаправочной станции - РИА Новости, 07.06.2024
В Ереване ликвидировали открытое горение на газозаправочной станции
Открытое горение на взорвавшейся газозаправочной станции близ Еревана ликвидировано, погибших, по предварительным данным, нет, сообщил пресс-секретарь МВД... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:18
2024-06-07T08:18
2024-06-07T10:12
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ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Открытое горение на взорвавшейся газозаправочной станции близ Еревана ликвидировано, погибших, по предварительным данным, нет, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. Ранее он сообщил, что в четверг вечером на газозаправочной станции на втором километре автотрассы Ереван-Севан произошел взрыв и возник пожар. Семеро пострадавших были госпитализированы. "По состоянию на 8.20 (7.20 мск) открытого горения нет, проводятся работы по охлаждению. Пострадали семь граждан, один из них выписан. По предварительным данным, погибших нет", - написал Саркисян в соцсетях. По его словам, закрыт один из участков дороги Ереван-Севан.
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948425129.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения
В Ереване ликвидировали открытое горение на газозаправочной станции
В Ереване ликвидировали открытое горение на взорвавшейся газозаправочной станции
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Открытое горение на взорвавшейся газозаправочной станции близ Еревана ликвидировано, погибших, по предварительным данным, нет, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
Ранее он сообщил, что в четверг вечером на газозаправочной станции на втором километре автотрассы Ереван-Севан произошел взрыв и возник пожар. Семеро пострадавших были госпитализированы.
"По состоянию на 8.20 (7.20 мск) открытого горения нет, проводятся работы по охлаждению. Пострадали семь граждан, один из них выписан. По предварительным данным, погибших нет", - написал Саркисян в соцсетях.
По его словам, закрыт один из участков дороги Ереван-Севан.