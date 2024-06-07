https://ria.ru/20240607/poshliny-1951220749.html

Гагаузия запросит у России льготные пошлины для виноделов

Гагаузия запросит у России льготные пошлины для виноделов - РИА Новости, 07.06.2024

Гагаузия запросит у России льготные пошлины для виноделов

Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии, молдавский регион также планирует обратиться к Москве по поводу отмены таможенных пошлин для гагаузских... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:24

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии, молдавский регион также планирует обратиться к Москве по поводу отмены таможенных пошлин для гагаузских виноделов, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.Ранее лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор сообщил, что в России открывается торговый дом Молдавии, который поможет молдавским товарам попасть в российские торговые сети."У нас подали заявление около восьми экономических агентов, которые занимаются фруктами и ягодами: это черешня, вишня, яблоки", - сказала Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума.Она добавила, что раньше из-за действий Кишинева гагаузские товары не попадали в Россию и оставались гнить. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы наши виноделы имели возможность без таможенной пошлины продавать товары… Выйдем с просьбой к России, чтобы пошли нам на уступки, чтобы таможенная пошлина не взималась и (мы могли) иметь хорошие привилегии на акцизы", - сообщила Гуцул.Она выразила надежду, что Москва снова протянет руку помощи автономии.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/gutsul-1951225220.html

https://ria.ru/20240601/gagauziya-1949917042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, гагаузия, россия