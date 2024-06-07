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Гагаузия запросит у России льготные пошлины для виноделов - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:24 07.06.2024 (обновлено: 09:50 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/poshliny-1951220749.html
Гагаузия запросит у России льготные пошлины для виноделов
Гагаузия запросит у России льготные пошлины для виноделов - РИА Новости, 07.06.2024
Гагаузия запросит у России льготные пошлины для виноделов
Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии, молдавский регион также планирует обратиться к Москве по поводу отмены таможенных пошлин для гагаузских... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:24
2024-06-07T09:50
пмэф-2024
экономика
гагаузия
россия
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии, молдавский регион также планирует обратиться к Москве по поводу отмены таможенных пошлин для гагаузских виноделов, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.Ранее лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор сообщил, что в России открывается торговый дом Молдавии, который поможет молдавским товарам попасть в российские торговые сети."У нас подали заявление около восьми экономических агентов, которые занимаются фруктами и ягодами: это черешня, вишня, яблоки", - сказала Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума.Она добавила, что раньше из-за действий Кишинева гагаузские товары не попадали в Россию и оставались гнить. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы наши виноделы имели возможность без таможенной пошлины продавать товары… Выйдем с просьбой к России, чтобы пошли нам на уступки, чтобы таможенная пошлина не взималась и (мы могли) иметь хорошие привилегии на акцизы", - сообщила Гуцул.Она выразила надежду, что Москва снова протянет руку помощи автономии.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/gutsul-1951225220.html
https://ria.ru/20240601/gagauziya-1949917042.html
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экономика, гагаузия, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Гагаузия, Россия
Гагаузия запросит у России льготные пошлины для виноделов

Гуцул запросит у России льготные таможенные пошлины для гагаузских виноделов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии, молдавский регион также планирует обратиться к Москве по поводу отмены таможенных пошлин для гагаузских виноделов, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
Ранее лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор сообщил, что в России открывается торговый дом Молдавии, который поможет молдавским товарам попасть в российские торговые сети.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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"У нас подали заявление около восьми экономических агентов, которые занимаются фруктами и ягодами: это черешня, вишня, яблоки", - сказала Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума.
Она добавила, что раньше из-за действий Кишинева гагаузские товары не попадали в Россию и оставались гнить. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы наши виноделы имели возможность без таможенной пошлины продавать товары… Выйдем с просьбой к России, чтобы пошли нам на уступки, чтобы таможенная пошлина не взималась и (мы могли) иметь хорошие привилегии на акцизы", - сообщила Гуцул.
Она выразила надежду, что Москва снова протянет руку помощи автономии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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