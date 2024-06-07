https://ria.ru/20240607/peskov-1951278539.html

В Кремле рассказали, каким будет выступление Путина на ПМЭФ

В Кремле рассказали, каким будет выступление Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

В Кремле рассказали, каким будет выступление Путина на ПМЭФ

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2024 будет экономически ориентированным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:51

2024-06-07T11:51

2024-06-07T11:51

пмэф-2024

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2024 будет экономически ориентированным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня у президента запланированы достаточно насыщенные, содержательные, экономически ориентированные выступления. Форум экономический, поэтому, разумеется, участникам этого форума прежде всего интересно узнать оценку главы государства о состоянии экономики в стране, экономических достижениях, экономических проблемах и ориентирах на будущее. Вот именно об этом сегодня и будет говорить президент", - сказал Песков журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951276610.html

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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин