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В Кремле рассказали, каким будет выступление Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:51 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/peskov-1951278539.html
В Кремле рассказали, каким будет выступление Путина на ПМЭФ
В Кремле рассказали, каким будет выступление Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
В Кремле рассказали, каким будет выступление Путина на ПМЭФ
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2024 будет экономически ориентированным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:51
2024-06-07T11:51
пмэф-2024
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2024 будет экономически ориентированным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня у президента запланированы достаточно насыщенные, содержательные, экономически ориентированные выступления. Форум экономический, поэтому, разумеется, участникам этого форума прежде всего интересно узнать оценку главы государства о состоянии экономики в стране, экономических достижениях, экономических проблемах и ориентирах на будущее. Вот именно об этом сегодня и будет говорить президент", - сказал Песков журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле рассказали, каким будет выступление Путина на ПМЭФ

Песков: выступление Путина на ПМЭФ-2024 будет экономически ориентированным

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2024 будет экономически ориентированным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня у президента запланированы достаточно насыщенные, содержательные, экономически ориентированные выступления. Форум экономический, поэтому, разумеется, участникам этого форума прежде всего интересно узнать оценку главы государства о состоянии экономики в стране, экономических достижениях, экономических проблемах и ориентирах на будущее. Вот именно об этом сегодня и будет говорить президент", - сказал Песков журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин на ПМЭФ оценит экономику страны, заявил Песков
Вчера, 11:44
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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