Рейтинг@Mail.ru
Очевидцы сообщили об ударе дрона ВСУ по кондитерской фабрике в Макеевке - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:15 07.06.2024 (обновлено: 03:00 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ochevidtsy-1951190939.html
Очевидцы сообщили об ударе дрона ВСУ по кондитерской фабрике в Макеевке
Очевидцы сообщили об ударе дрона ВСУ по кондитерской фабрике в Макеевке - РИА Новости, 07.06.2024
Очевидцы сообщили об ударе дрона ВСУ по кондитерской фабрике в Макеевке
Украинские военные ударным дроном вечером в четверг атаковали здание кондитерской фабрики в Макеевке в ДНР, при этом ВСУ, судя по всему, использовали дрон с... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T01:15
2024-06-07T03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
МАКЕЕВКА (ДНР), 7 июн - РИА Новости. Украинские военные ударным дроном вечером в четверг атаковали здание кондитерской фабрики в Макеевке в ДНР, при этом ВСУ, судя по всему, использовали дрон с двигателем внутреннего сгорания, рассказали РИА Новости очевидцы "прилета". Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска атаковали Макеевку с помощью дрона-камикадзе. Удар украинского БПЛА, как передает корреспондент РИА Новости, пришелся по крыше одного из административных зданий - кондитерской фабрики, в результате чего был поврежден фасад и выбито множество окон. О том, что ВСУ били именно дроном, говорят найденные на месте происшествия микросхемы и фрагменты. Очевидцы удара при этом рассказали РИА Новости, что "прилету " предшествовал гул, похожий на звук приближающегося мотоцикла. "Прилетело в крышу, она сначала загорелась. Гул такой был, приближающийся. Я сначала думал, что это даже мотоцикл какой-то. Ну а потом - взрыв, и мы смотрели, как крыша горит. Вызвали пожарных", - рассказал мужчина, представившийся Геннадием. По описанию других очевидцев также можно сказать, что ВСУ применили дрон, который работал на двигателе внутреннего сгорания. "Был "прилет" в наш офис. Пострадала машина у человека. Пострадала крыша. Звук такой был, мы думали, кто-то по дороге едет. Потом взрыв. Звук мопеда был", - сказал другой очевидец Валерий.
https://ria.ru/20240503/shebekino-1943614848.html
https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919373974.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Очевидцы сообщили об ударе дрона ВСУ по кондитерской фабрике в Макеевке

Очевидцы: ударный дрон ВСУ атаковал здание кондитерской фабрики в Макеевке

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАКЕЕВКА (ДНР), 7 июн - РИА Новости. Украинские военные ударным дроном вечером в четверг атаковали здание кондитерской фабрики в Макеевке в ДНР, при этом ВСУ, судя по всему, использовали дрон с двигателем внутреннего сгорания, рассказали РИА Новости очевидцы "прилета".
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска атаковали Макеевку с помощью дрона-камикадзе.
Последствия атаки дрона-камикадзе со стороны ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
ВСУ повторно атаковали село под белгородским Шебекино дроном
3 мая, 09:22
Удар украинского БПЛА, как передает корреспондент РИА Новости, пришелся по крыше одного из административных зданий - кондитерской фабрики, в результате чего был поврежден фасад и выбито множество окон. О том, что ВСУ били именно дроном, говорят найденные на месте происшествия микросхемы и фрагменты.
Очевидцы удара при этом рассказали РИА Новости, что "прилету " предшествовал гул, похожий на звук приближающегося мотоцикла.
"Прилетело в крышу, она сначала загорелась. Гул такой был, приближающийся. Я сначала думал, что это даже мотоцикл какой-то. Ну а потом - взрыв, и мы смотрели, как крыша горит. Вызвали пожарных", - рассказал мужчина, представившийся Геннадием.
По описанию других очевидцев также можно сказать, что ВСУ применили дрон, который работал на двигателе внутреннего сгорания.
"Был "прилет" в наш офис. Пострадала машина у человека. Пострадала крыша. Звук такой был, мы думали, кто-то по дороге едет. Потом взрыв. Звук мопеда был", - сказал другой очевидец Валерий.
Зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Путин призвал ускорить внедрение разработок на передовой
1 января, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала