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Очевидцы сообщили об ударе дрона ВСУ по кондитерской фабрике в Макеевке
Очевидцы сообщили об ударе дрона ВСУ по кондитерской фабрике в Макеевке - РИА Новости, 07.06.2024
Очевидцы сообщили об ударе дрона ВСУ по кондитерской фабрике в Макеевке
Украинские военные ударным дроном вечером в четверг атаковали здание кондитерской фабрики в Макеевке в ДНР, при этом ВСУ, судя по всему, использовали дрон с... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T01:15
2024-06-07T01:15
2024-06-07T03:00
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МАКЕЕВКА (ДНР), 7 июн - РИА Новости. Украинские военные ударным дроном вечером в четверг атаковали здание кондитерской фабрики в Макеевке в ДНР, при этом ВСУ, судя по всему, использовали дрон с двигателем внутреннего сгорания, рассказали РИА Новости очевидцы "прилета". Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска атаковали Макеевку с помощью дрона-камикадзе. Удар украинского БПЛА, как передает корреспондент РИА Новости, пришелся по крыше одного из административных зданий - кондитерской фабрики, в результате чего был поврежден фасад и выбито множество окон. О том, что ВСУ били именно дроном, говорят найденные на месте происшествия микросхемы и фрагменты. Очевидцы удара при этом рассказали РИА Новости, что "прилету " предшествовал гул, похожий на звук приближающегося мотоцикла. "Прилетело в крышу, она сначала загорелась. Гул такой был, приближающийся. Я сначала думал, что это даже мотоцикл какой-то. Ну а потом - взрыв, и мы смотрели, как крыша горит. Вызвали пожарных", - рассказал мужчина, представившийся Геннадием. По описанию других очевидцев также можно сказать, что ВСУ применили дрон, который работал на двигателе внутреннего сгорания. "Был "прилет" в наш офис. Пострадала машина у человека. Пострадала крыша. Звук такой был, мы думали, кто-то по дороге едет. Потом взрыв. Звук мопеда был", - сказал другой очевидец Валерий.
https://ria.ru/20240503/shebekino-1943614848.html
https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919373974.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Очевидцы сообщили об ударе дрона ВСУ по кондитерской фабрике в Макеевке
Очевидцы: ударный дрон ВСУ атаковал здание кондитерской фабрики в Макеевке
МАКЕЕВКА (ДНР), 7 июн - РИА Новости. Украинские военные ударным дроном вечером в четверг атаковали здание кондитерской фабрики в Макеевке в ДНР, при этом ВСУ, судя по всему, использовали дрон с двигателем внутреннего сгорания, рассказали РИА Новости очевидцы "прилета".
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска атаковали Макеевку с помощью дрона-камикадзе.
Удар украинского БПЛА, как передает корреспондент РИА Новости, пришелся по крыше одного из административных зданий - кондитерской фабрики, в результате чего был поврежден фасад и выбито множество окон. О том, что ВСУ били именно дроном, говорят найденные на месте происшествия микросхемы и фрагменты.
Очевидцы удара при этом рассказали РИА Новости, что "прилету " предшествовал гул, похожий на звук приближающегося мотоцикла.
"Прилетело в крышу, она сначала загорелась. Гул такой был, приближающийся. Я сначала думал, что это даже мотоцикл какой-то. Ну а потом - взрыв, и мы смотрели, как крыша горит. Вызвали пожарных", - рассказал мужчина, представившийся Геннадием.
По описанию других очевидцев также можно сказать, что ВСУ
применили дрон, который работал на двигателе внутреннего сгорания.
"Был "прилет" в наш офис. Пострадала машина у человека. Пострадала крыша. Звук такой был, мы думали, кто-то по дороге едет. Потом взрыв. Звук мопеда был", - сказал другой очевидец Валерий.