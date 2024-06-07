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В Москве приступили к обновлению швов гранитной облицовки набережных
В Москве приступили к обновлению швов гранитной облицовки набережных - РИА Новости, 07.06.2024
В Москве приступили к обновлению швов гранитной облицовки набережных
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:33
2024-06-07T09:33
2024-06-07T09:33
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петр бирюков
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит. В этом году запланировано обновление 24 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 100 тысяч погонных метров покрытия", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что работы уже стартовали на участке Пушкинской набережной, Болотной набережной и 19 набережных реки Яузы. Кроме того, ремонт ожидают Кремлевская, Москворецкая и Софийская набережные. "Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве приступили к обновлению швов гранитной облицовки набережных
Заммэра Бирюков: в Москве приступили к обновлению швов облицовки набережных
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит. В этом году запланировано обновление 24 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 100 тысяч погонных метров покрытия", - сообщил Бирюков
.
Заместитель мэра рассказал, что работы уже стартовали на участке Пушкинской набережной, Болотной набережной и 19 набережных реки Яузы. Кроме того, ремонт ожидают Кремлевская, Москворецкая и Софийская набережные.
"Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.