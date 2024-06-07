https://ria.ru/20240607/naberezhnye-1951223134.html

В Москве приступили к обновлению швов гранитной облицовки набережных

В Москве приступили к обновлению швов гранитной облицовки набережных - РИА Новости, 07.06.2024

В Москве приступили к обновлению швов гранитной облицовки набережных

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:33

2024-06-07T09:33

2024-06-07T09:33

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит. В этом году запланировано обновление 24 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 100 тысяч погонных метров покрытия", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что работы уже стартовали на участке Пушкинской набережной, Болотной набережной и 19 набережных реки Яузы. Кроме того, ремонт ожидают Кремлевская, Москворецкая и Софийская набережные. "Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.

https://ria.ru/20240606/gidranty-1951059363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков