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Артиллерия нанесла удар по технике, подвозившей БК и пехоту ВСУ

Артиллерия нанесла удар по технике, подвозившей БК и пехоту ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024

Артиллерия нанесла удар по технике, подвозившей БК и пехоту ВСУ

Артиллеристы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нанесли удар по технике, пытавшейся подвезти боеприпасы и личный состав ВСУ в один из районов... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T05:08

2024-06-07T05:08

2024-06-07T05:55

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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Артиллеристы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нанесли удар по технике, пытавшейся подвезти боеприпасы и личный состав ВСУ в один из районов сосредоточения украинских сил в зоне спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе выполнения поставленной задачи расчет РСЗО "Град" артиллерийского подразделения гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" отработал по вражеской технике, пытавшейся осуществить подвоз боеприпасов и живой силы противника в район сосредоточения ВСУ", - сообщили в МО РФ. По докладу, поступившему на пункт управления артиллерией от передовых арткорректировщиков, оператором БПЛА было зафиксировано уничтожение четырех грузовых автомобилей с боеприпасами и личным составом ВСУ.

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