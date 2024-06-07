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Артиллерия нанесла удар по технике, подвозившей БК и пехоту ВСУ
Артиллерия нанесла удар по технике, подвозившей БК и пехоту ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024
Артиллерия нанесла удар по технике, подвозившей БК и пехоту ВСУ
Артиллеристы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нанесли удар по технике, пытавшейся подвезти боеприпасы и личный состав ВСУ в один из районов... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T05:08
2024-06-07T05:08
2024-06-07T05:55
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Артиллеристы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нанесли удар по технике, пытавшейся подвезти боеприпасы и личный состав ВСУ в один из районов сосредоточения украинских сил в зоне спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе выполнения поставленной задачи расчет РСЗО "Град" артиллерийского подразделения гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" отработал по вражеской технике, пытавшейся осуществить подвоз боеприпасов и живой силы противника в район сосредоточения ВСУ", - сообщили в МО РФ. По докладу, поступившему на пункт управления артиллерией от передовых арткорректировщиков, оператором БПЛА было зафиксировано уничтожение четырех грузовых автомобилей с боеприпасами и личным составом ВСУ.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия нанесла удар по технике, подвозившей БК и пехоту ВСУ
Расчет РСЗО "Град" группировки "Запад" ударил по технике с БК и пехотой ВСУ
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Артиллеристы гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нанесли удар по технике, пытавшейся подвезти боеприпасы и личный состав ВСУ в один из районов сосредоточения украинских сил в зоне спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"В ходе выполнения поставленной задачи расчет РСЗО "Град" артиллерийского подразделения гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" отработал по вражеской технике, пытавшейся осуществить подвоз боеприпасов и живой силы противника в район сосредоточения ВСУ", - сообщили в МО РФ.
По докладу, поступившему на пункт управления артиллерией от передовых арткорректировщиков, оператором БПЛА было зафиксировано уничтожение четырех грузовых автомобилей с боеприпасами и личным составом ВСУ.